Els estudiants criden a la vaga aquest dimecres en defensa del poble palestí

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha cridat a la vaga aquest dimecres en defens del poble palestí. L'aturada és un pas més a l'acampada que des de la setmana passada acull la Universitat de Barcelona (UB). De fet, el moviment impulsor d'aquesta acampada també fa crida a la vaga de dimecres.

Es tracta d'una aturada del moviment estudiantil -hi estan cridats alumnes d'instituts i d'universitats- per continuar amb la protesta i exigir als centres educatius i universitats el trencament de qualsevol relació amb Israel, així com "pressionar perquè es posicionin en contra del genocidi", afirma el SEPC. Els estudiants estan organitzant una manifestació a Barcelona dimecres al migdia.

En una publicació a les xarxes socials informant de la protesta, el SEPC ha recriminat també la "complicitat" de l'OTAN i de la Unió Europea en la "massacre palestina", en tant que els veuen com a "principals agents que la motiven econòmica i estratègicament".

A més, fan referència a la "solidaritat internacionalista" davant d'unes mobilitzacions a escala internacional que s'estan duent a terme des de fa setmanes per part de lluites estudiantils.