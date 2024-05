La febre del coure en Rodalies: "El cable que instal·lem a la nit a l'R4 ens el roben l'endemà"

L'olor de soldadura i el cant dels ocells regalen una peculiar postal en la parada de Rodalies de Montcada-Bifurcació. Aquí, en l'entrada nord de Barcelona, aquesta estació amb gairebé 170 anys d'història comença el dia aquest dilluns pràcticament inert, amb un parell de trens de l'R4 cada hora com a resultat del robatori de coure que el diumenge va tergiversar tot el sistema ferroviari. L'incendi va danyar seriosament l'enclavament del baixador, la central que controla tota la senyalització i regula l'entrada i sortida de trens. Més enllà de com ha afectat l'incident a desenes de milers de viatgers, es manté el dubte sobre la seguretat en la infraestructura. Els que treballen en ella ho tenen clar: "És un colador".

El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, ha conversat amb un parell de tècnics que coneixen bé les vies, les catenàries, els enclavaments. I els problemes que genera qualsevol acte de vandalisme. Un d'ells atén de retorn a casa després d'una jornada laboral de 24 hores. Explica que per a reparar l'avaria ha vingut gent des de València i Saragossa per ajudar, i que el tema del coure "s'ha anat absolutament de mare". "Està molt descontrolat", sosté. Admet que la infraestructura podria estar millor mantinguda, però també recorda que Barcelona, amb només dos túnels ferroviaris travessant-la (el tercer està en fase de debat) té uns "nivells de circulació brutals".

Els lladres actuen "com si res"

Explica que en moltes ocasions es troben els lladres caminant per les vies, sense cap intenció de fugir de manera precipitada. "Et miren, et diuen que ja se'n van i marxen caminant com si res. Però nosaltres no podem fer res i tampoc volem ficar-nos en embolics. Ara fa poc vaig estar en unes obres a l'R4 entre Manresa i Terrassa i és tremend; el cable que posem de nit, el roben durant el dia".

Aquest professional, que porta 10 anys treballant en la xarxa ferroviària, adverteix que els robatoris són ara més habituals que mai. "El pont de desembre va ser una passada: un darrere d'un altre". En una ocasió, afegeix, els van arribar a robar en la seva pròpia casa: "Es van colar de nit en l'empresa, amb un camió, i es van emportar bobines de cable". Aquest dilluns, sense anar més lluny, s'ha tornat a registrar un nou assalt en Rodalies vinculat amb el robatori de cablejat, en aquesta ocasió, a La Llagosta, per on passen l'R2 Nord i l'R11, afortunadament, sense que hagi afectat el servei.

Un altre dels experts consultats lamenta que Rodalies "sigui un blanc tan fàcil". Detalla que el quilo de coure s'està pagant "a cinc o sis euros", una petita fortuna si un s'endú uns quants metres de cablejat en el sac. Sobre l'incident del diumenge, detalla que van ser dos les incidències: la de Montcada-Bifurcació i un incendi en el túnel de Marina Bifurcació.

Quan digui Adif

L'avaria del túnel ja s'havia solucionat al migdia del dilluns, però la circulació no podrà restablir-se fins que Adif faci proves sense passatgers per a comprovar que tot funciona correctament. Els trens haurien de tornar a passar amb normalitat el dimarts, si res ho impedeix, de manera que només segueixin afectades, i sembla que durant dos mesos, les línies que passen per Montcada-Bifurcació, és a dir, l'R4 Nord, l'R3 i l'R7.

En el túnel de Marina, assenyalen fonts coneixedores del sinistre, es va desprendre un cable conegut com 'feeder', la línia elèctrica que prové d'una subestació, acompanya a la via i alimenta els trams de catenària als quals s'uneix el pantògraf, l'element que passa l'energia de la infraestructura al comboi perquè pugui circular. Amb tot cremat, ha estat necessari canviar el cablejat de coure, però també el de fibra òptica. Afortunadament, en aquest punt la sang no va arribar al riu, és a dir, que l'enclavament d'aquesta zona no es va veure afectat i la reparació només implica la reposició del material incendiat.

Conspiració o casualitat?

El que la recerca haurà de determinar és si tots dos casos estan relacionats o si es tracta d'assalts sense cap connexió que van coincidir en el temps i van il·luminar una tempesta perfecta que va fer saltar els ploms de tota la xarxa de Rodalies. "No tinc proves, però si haig d'apostar, jo crec que són dos actes coordinats", defensa un dels consultats. "És probable que hi hagi intencionalitat, fins i tot més enllà del robatori, però no podem oblidar que una pujada de tensió tan brutal pot afectar un punt a molts quilòmetres de distància".

Els experts adverteixen, que aquest tipus de delictes es consideren furts "amb el que, en el cas que els enxampin, que no passa gairebé mai, entren per una porta i surten per l'altra perquè es té en compte el valor del material robat, no l'afectació sobre la vida de milers de persones".