Rodalies i els Mossos es creuen retrets per la "xacra" dels robatoris de coure a Catalunya

El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha demanat a la Policia de la Generalitat que acabi amb "la xacra del robatori de coure, que és continu a la xarxa", i el director dels Mossos, Pere Ferrer, li ha replicat que la "desinversió" en la infraestructura provoca majors afectacions en el servei. Un dia després que un robatori de coure deixés sense servei els trens de Rodalies en el seu pas per Barcelona, coincidint amb la jornada electoral del 12-M, Carmona ha subratllat que sent "impotència" per les afectacions en el servei i ha emplaçat els Mossos a acabar amb aquesta "xacra".

En declaracions a RAC1, Carmona ha posat el focus en què "els responsables de seguretat ciutadana són els Mossos", i que les mesures que puguin adoptar Renfe i Adif en aquesta matèria són secundàries. Per la seva banda, el director dels Mossos, Pere Ferrer, ha replicat, en declaracions a un reduït grup de periodistes: "Si hem de repartir responsabilitats, hem de començar per Adif, en primer lloc, perquè es tracta d'una infraestructura de la qual són titulars i que han de protegir també, igual que tota la resta d'infraestructures". "Molt probablement, la desinversió en aquesta infraestructura que ha sofert per part de l'Estat Rodalies, ha generat que l'incident, que a d'altres llocs seria més anecdòtic, en aquest cas hagi estat molt més important", ha subratllat Ferrer.

Renfe ha establert un pla de transport especial a Rodalies a partir d'aquest dilluns, davant els talls a diverses línies després de la paralització del servei diumenge passat, especialment a Barcelona i Tarragona, a causa d'un robatori de cable de coure. També Carmona ha revelat que prop de la meitat dels actes vandàlics d'aquest tipus que ocorren a Espanya es cometen a Catalunya.

"Els tècnics d'Adif i de Renfe han estat tota la matinada treballant, però no s'ha aconseguit la normalització", ha defensat el director de Rodalies, que també ha afegit que estan explicat als passatgers quina és la situació derivada de la incidència. Sobre aquesta qüestió, Carmona ha afegit que "més enllà de les complicacions lògiques d'un robatori de coure, a la resta de línies s'està desenvolupant un pla alternatiu amb certa normalitat".

Investigació oberta dels Mossos

Per la seva banda, els Mossos mantenen una investigació oberta per tractar d'identificar i detenir l'autor o els autors del robatori d'aquest dilluns, segons fonts policials. Segons dades de la policia catalana, el 2023 va haver-hi 186 detinguts per robatoris de coure, dels quals el 72% tenien antecedents, ja que la majoria d'ells són multirreincidentes que actuen en grups organitzats. En concret, el 2022 va haver-hi 435 persones que van ser detingudes o denunciades per robatoris de coure i el 2023 -en els primers deu mesos- es van elevar fins a les 492.

El portaveu del sindicat USPAC, Albert Palacio, ha advertit, en declaracions a EFE, que, com ha ocorregut en d'altres jornades electorals, els lladres van aprofitar que els agents dels Mossos d'Esquadra estaven desplegats en el dispositiu de seguretat de les eleccions per cometre el robatori. A més, ha insistit a demanar reformes legislatives perquè es castigui amb major duresa i presó preventiva els robatoris de coure que tenen tant impacte en la mobilitat, per evitar que aquest tipus de casos quedin impunes.

Els Mossos mantenen activat des de principis d'aquest any en el nivell 3 el Pla Metall, vigent des del 2010, per a la prevenció, reacció i investigació dels robatoris de coure a Catalunya, pel qual han activat fins i tot drons per a labors de vigilància. De fet, a inicis d'aquest any els Mossos també van potenciar el patrullatge per evitar aquest tipus de robatoris a les depuradores d'aigua, davant la incidència de la sequera a Catalunya, de manera que s'han dut a terme controls estàtics i de pas a prop d'aquestes instal·lacions.

Així mateix, en el marc del pla Metall, els Mossos han establert controls a les proximitats de les empreses de compravenda de metalls per vigilar el transport i les entrades i sortides, i es duen a terme inspeccions administratives a les empreses del sector, ja que aquest tipus de robatoris es veuen afavorits per l'existència d'un circuit de compravenda il·legal per part d'empreses dedicades al reciclatge, segons les fonts.

En el Pla Metall s'han implicat les unitats d'investigació criminal per aprofundir en el coneixement de la problemàtica i relacionar fets delictius, davant la presència de multireincidents, i s'han establert mecanismes de coordinació amb d'altres cossos policials per contribuir amb accions preventives a reduir o evitar la comissió dels robatoris.