Rodalies, paralitzada: Poden acomiadar-me per arribar tard al treball? Haig de recuperar les hores?

El sistema ferroviari català ha quedat potes enlaire a causa d'un robatori de coure que va tenir lloc en la matinada del passat diumenge. La magnitud de l'afectació que ha provocat el succés -encara no és clar si és un simple robatori que després va provocar involuntàriament un incendi o si és directament un sabotatge- és gran i la direcció de Renfe preveu trigar dos mesos a poder restablir el servei. El que dificultarà el dia a dia de milers de persones que cada dia utilitzen el transport públic per a anar i tornar del treball.

Arribar tard de manera més o menys recurrent al lloc de treball pot ser motiu de sanció o fins i tot acomiadament, si bé davant causes imprevistes, degudament justificades i no imputables al treballador no haurien de suposar majors contratemps que el temps perdut entre andanes.

Em poden acomiadar per arribar tard?

No, segons les diferents fonts consultades, arribar tard al treball per un retard en el servei de Renfe no és causa d'acomiadament. "Un empleat no pot rebre una penalització si el retard és per una causa no imputable a aquest", apunta l'advocat del Col·lectiu Ronda Nacho Parra.

És a dir, si el treballador arriba tard perquè s'ha adormit, sí que és sancionable. Per contra, si arriba tard perquè el tren s'ha quedat parat a mig trajecte i ha trigat 45 minuts més a arribar del que es preveu, l'empresa no pot acomiadar-lo per això. "Seria injust i especialment compromès per a aquelles persones que viuen lluny dels seus llocs de treball", apunta el responsable del sector ferroviari d'UGT de Catalunya, Francisco Cárdenas.

Des del gabinet jurídic de CCOO insisteixen en la importància de demanar en l'estació de sortida el justificant que acrediti el retard en el servei. No val únicament amb arribar al treball i dir-li al cap que un s'ha demorat per culpa de la Renfe, sinó que ha de demostrar-ho. El justificant és un element clau, ja que sense ell l'empresa sí que podria considerar que la demora no està acreditada i podria imposar una falta al treballador, amb la gradualitat que estableixi el conveni col·lectiu de rigor.

I poden sancionar-me?

Tampoc. Si el retard per causes no imputables al treballador no és motiu d'acomiadament, tampoc de sanció. Per molt que sigui reiterat i sempre que estigui degudament justificat. En cas de no justificar-se degudament, el treballador sí que podria ser sancionat. Però de manera sempre proporcional i en relació amb el que s'estableix en el règim sancionador contemplat en el conveni col·lectiu de rigor.

Haig de recuperar les hores?

Sí, de la mateixa manera que l'empleat no pot ser castigat per l'empresa per un retard que no és culpa seva, sinó de Renfe, l'empresa no té perquè carregar en els seus balanços aquests retards. El treballador podrà triar entre recuperar en un altre moment les hores perdudes o veure-les descomptades de la nòmina, segons apunta el lletrat Parra. Però tret que l'empresa decideixi eximir a l'empleat d'això, la recuperació serà obligatòria.

Puc teletreballar mentre durin les incidències?

Sí, sempre que l'empleat l'acordi prèviament amb l'empresa. Les condicions per a treballar a distància han d'estar establertes en el conveni col·lectiu o pactades directament entre empresa i treballador. I tot el que se surti d'aquest pacte, encara que sigui per una causa extraordinària i sobrevinguda, ha de pactar-se entre les parts.

L'empleat no pot exigir-li a l'empresa quedar-se a casa a teletreballar perquè preveu que el servei de Renfe anirà malament aquesta setmana, per més que pogués semblar-li raonable i que l'empresa l'hagi d'acceptar.