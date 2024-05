El Govern descarta el sabotatge a Rodalies: "L'única teoria de la conspiració és que hi ha manca d'inversió de l'Estat"

El Govern descarta que la greu incidència que afecta Rodalies sigui un sabotatge coordinat i ha carregat contra el ministre de Transports, Òscar Puente, per "fer insinuacions" a la compareixença de dilluns. La conselleria de Territori creu que la manca d'inversió en la infraestructura "és la que està provocant aquests problemes". "L'única teoria de la conspiració és que hi ha manca desinversió de l'Estat. I aquesta és la tristíssima realitat.", ha assegurat el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Marc Sanglas, després de la reunió del comitè de crisi d'aquest dilluns. Segons Sanglas, "el mateix ministre ha reconegut" que el curtcircuit a Montcada va provocar els incendis als túnels de Barcelona.

La xarxa de Rodalies va viure un diumenge d'incidències generalitzades en plena jornada electoral causada després que un robatori de coure provoqués una sobrecàrrega a Montcada Bifurcació, un enclavament clau per a la mobilitat. Els danys en aquest punt han sigut estructurals i es preveu que es trigui dos mesos a recuperar la normalitat a les línies R3 i R4 nord. Més tard, hi va haver dos incendis als túnels de Barcelona que van impedir la circulació a la capital catalana dels combois de l'R1, RG1 i l'R4 sud. Aquesta incidència ja s'ha resolt i a partir de dimarts els trens tornaran a circular per l'interior de Barcelona, tot i que no ho faran amb normalitat a l'R4.

Segons el Govern, "és evident" que "va haver-hi continuïtat" entre el robatori de coure a Montcada i els incendis als túnels de Barcelona i per això han reclamat "inversió per protegir les instal·lacions" perquè un incident "no repercuteixi en el conjunt de la línia".

"No hi ha sabotatge"

"No hi ha sabotatge i ho ha dit el ministre, que ha acabat confessant que la instal·lació de Montcada on hi va haver el primer incendi va ser la que encadena la resta", ha subratllat el responsable de Mobilitat i Infraestructures. També ha retret a Puente que hagi atribuït les incidències a "fets vandàlics" quan "no és així", perquè un terç de les incidències són degudes a problemes amb els trens i un altre 33% són per problemes a la xarxa.

15 milions que paguen els catalans

A més, Sanglas ha recordat que els 15 milions que costarà reparar l'avaria pel robatori de coure a Rodalies "també els paguen els catalans". "No és un tema que paga Renfe, sinó una despesa més que han d'assumir els catalans", ha conclòs.

Acusacions als Mossos

El titular de Territori ha contestat les acusacions contra els Mossos tot recordant que la policia catalana té responsabilitat sobre l'ordre públic però que "cadascun dels operadors és responsable de les seves instal·lacions". "Estem cansats de demanar que es protegeixin més les instal·lacions, que hi hagi més tancaments, que els animals puguin saltar a les vies... És una mala fórmula per part d'un ministre acusar un sistema d'ordre públic. El que haurien de fer és col·laborar. I el que demanem és una inversió en les instal·lacions per evitar que siguin objecte de robatoris", ha afirmat.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures ha afirmat que els Mossos no han rebut cap denúncia encara per part d'Adif per investigar els fets i ha recordat que demanaran una auditoria externa per esclarir el què ha passat. "En altres ocasions han aparegut llamps fantasmes", ha recordat Sanglas, fent referència al primer motiu que va esgrimir Adif per explicar la greu avaria de l'estiu passat a l'R2, que després es va desmentir.

Comparació amb Ferrocarrils

En aquest sentit, ha insistit que considera que les instal·lacions de la xarxa "no estan prou protegides". "No acabem d'entendre com una infraestructura estratègica no tingui cap sistema de protecció o de vigilància", ha dit Sanglas, que ha recordat que a Adif hi va haver 194 incidències cada 1.000 quilòmetres a la xarxa mentre que a Ferrocarrils va ser de 29 cada 1.000 quilòmetres. "La diferència és que Ferrocarrils fa les inversions que pertoca", ha subratllat.

Disculpes

El Departament de Territori ha exigit al ministre que demani disculpes als catalans per les incidències, que "tenen el mateix dret que els ciutadans de Madrid" a qui sí que va demanar perdó recentment per incidències a la xarxa de tren. A continuació, Sanglas ha ironitzat tot dient que "si el ministre hagués de demanar disculpes per les incidències a Catalunya es passaria el dia demanant-les perquè són constants, són a diari".