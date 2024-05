Usuaris de Rodalies de l'R4 se'n van a FGC: "Dos trens per hora és absolutament insuficient"

Els usuaris que habitualment fan servir l'R4 de Rodalies aquest dimarts diversos han optat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): "Dos trens per hora és absolutament insuficient". Així ho ha expressat Rafael Ibero davant el pla marcat per Renfe per aquesta jornada (dos trens per hora i sentit entre Manresa i l'Hospitalet).

Ibero viu a Barberà del Vallès i per arribar a la feina ha anat amb el seu vehicle particular fins a Bellaterra, on ha pujat en un comboi de la línia S2 de FGC fins a Plaça Catalunya. Ha afirmat que "fins que no hi hagin condicions de Renfe més clares" seguirà, per ara, aquest itinerari. La línia del Vallès de FGC va augmentar un 5% el passatge aquest dilluns.