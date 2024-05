Wagensberg vincula "l'espionatge il·legal" de Pegasus amb la causa contra Tsunami Democràtic

L'advocat de Ruben Wagensberg, Andreu Van den Eynde, va entrar ahir divendres un escrit al Tribunal Suprem (TS) on vincula l'espionatge amb el programari Pegasus amb la causa contra Tsunami Democràtic. Van den Eynde denuncia que s'han utilitzat les "escoltes il·legals" del CNI a l'independentisme per contribuir a l'acusació de terrorisme contra els imputats. En l'escrit d'al·legacions de 22 pàgines, l'avocat del diputat d'ERC i activista social certifica que el CNI ha participat –de forma no legal- en la investigació dels fets de Tsunami Democràtic, com també ho han fet els cossos i forces de seguretat de l'Estat requerits pel Suprem en el marc d'aquesta mateixa causa per les mobilitzacions del 2019 contra la sentència del procés.

"Clara reinterpretació del terrorisme"

Per aquest motiu, Van den Eynde demana a la jutgessa instructora del cas al TS que tingui en compte "l'espionatge il·legal" de Pegasus per part del CNI en el marc de la seva instrucció. En paral·lel, l'insta a demanar al Jutjat d'Instrucció de Barcelona la documentació que acredita l'espionatge o que citi a declarar els agents que en van ser partícips. L'advocat assegura, a més, que la causa que afecta Wagensberg presenta una "clara reinterpretació" de la llei per poder qualificar de terrorisme els fets que investiga. Van den Eynde recalca que atribuir delictes de terrorisme a l'assimilació d'un objectiu polític -com és el d'aconseguir una República Catalana- "criminalitza les accions de l'independentisme en la seva globalitat".

L'advocat de Wagensberg recorda al Tribunal Suprem el caràcter "plenament pacífic" de les manifestacions de Tsunami Democràtic i adverteix de l'amenaça que suposa per a l'exercici del dret a la protesta imputar per terrorisme als investigats de Tsunami Democràtic. "Aquest procediment penal és una reacció desproporcionada que atempta contra els drets civils i polítics de la ciutadania, i desincentiva la seva lliure expressió", resumeix l'escrit de Van den Eynde. Finalment, l'advocat ressalta la trajectòria de Wagensberg com a activista social i en defensa dels drets humans, posant sobre la taula el manifest de suport que més de cinquanta personalitats -entre elles tres Premis Nobel de la Pau- van signar denunciant la causa contra Tsunami.

Onze investigats de Tsunami parlen d'una "causa política"

Precisament, 11 dels investigats per la causa de Tsunami Democràtic van emetre dimarts passat un comunicat per denunciar la "causa política" del seu cas i la intenció d'impedir que s'apliqui l'amnistia. Els signants –entre els quals el mateix Ruben Wagensberg- asseguraven haver estat acusats "arbitràriament" per l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, i asseguraven que es tracta "d'una causa política per part d'uns tribunals que no són competents ni tampoc imparcials". A més, afirmaven que la causa contra Tsunami és producte de "l'alineació dels tribunals amb l'extrema dreta per deslegitimar" la llei d’amnistia i evitar-ne la seva aplicació.