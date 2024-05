Aragonès convocarà per al 10 de juny la constitució del Parlament

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, convocarà per al 10 de juny el ple de constitució del nou Parlament. Així ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu del Govern en funcions, Patrícia Plaja, 9 dies després de les eleccions del 12-M. El ple d'investidura podria arribar després de Sant Joan, a última hora. I és que el termini per convocar la sessió d'investidura acabarà el 25 de juny. Hi ha 10 dies hàbils entre la constitució de la cambra i la primera votació d'investidura, segons el reglament del Parlament. Si s'esgoten aquests terminis, abans del 25 d'agost hi hauria d'haver un president investit. En cas contrari, la legislatura s'esgotaria i es convocarien eleccions automàticament. Es repetirien cap al 20 d'octubre.

El candidat a la presidència de la Generalitat necessitarà el suport d'un mínim de 68 vots en primera votació (majoria absoluta), i de més vots a favor que en contra (majoria simple) en segona.

El Parlament no s’ha hagut de dissoldre mai automàticament després d’unes eleccions per no haver pogut investir cap president de la Generalitat, però el desembre del 2020 es va dissoldre de manera automàtica per primer cop a la història perquè no es va investir cap nou president després de la inhabilitació de Quim Torra.

Aquella dissolució automàtica es va produir quan ja s’havien complert prop de tres anys de legislatura i va comportar la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer de 2021.

Accés a la plena condició de diputats

Dels 135 diputats i diputades del nou parlament, 42 seran del PSC, 35 de Junts+, 20 d'ERC, 15 del PP, 11 de Vox, 6 dels Comuns, 4 de la CUP i 2 d’Aliança Catalana.

Per accedir al ple exercici de la condició de parlamentaris, els diputats proclamats electes han de lliurar al registre del Parlament la documentació següent: la credencial expedida per la Junta Electoral; l’escrit de promesa o jurament de respectar la Constitució i l’Estatut; la declaració de les activitats professionals, laborals o empresarials i dels càrrecs públics que exerceixen, i la declaració de béns, que ha de detallar el seu patrimoni. Els diputats poden lliurar personalment aquesta documentació o delegar-ne la tramitació al personal del grup del qual formaran part.

Declaració de tolerància zero

D'altra banda, en compliment del Pla d’igualtat del Parlament, els diputats han de fer públic si subscriuen o no una declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament psicològic o sexual. A més, en compliment del Codi de conducta dels membres del Parlament, els diputats també han de presentar una declaració d’interessos econòmics en el termini de dos mesos des de la constitució de la cambra.

Constitució dels grups parlamentaris

Els grups parlamentaris s’hauran de constituir en el termini de vuit dies hàbils a partir de l’endemà de la constitució del Parlament, amb un escrit adreçat a la Mesa que han de signar tots els diputats que volen constituir el grup.

Per cada partit, federació o coalició electoral només es pot constituir un grup. Els grups han d’estar integrats per un mínim de cinc diputats, i les formacions que n’han obtingut menys de cinc s’integren al grup mixt. És a dir, CUP (4) i Aliança Catalana (2). En el grup mixt es poden constituir subgrups parlamentaris, integrats per un mínim de tres diputats pertanyents a un mateix partit, federació o coalició electoral.