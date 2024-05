Aragonès formalitza la seva renúncia a l'acta de diputat amb un escrit a la Junta Electoral

El cap de llista d'ERC a les eleccions del 12-M, Pere Aragonès, ha formalitzat la seva renúncia a l'acta de diputat. Ho ha fet a primera hora del matí d'aquest dilluns, mitjançant un escrit presentat a la Junta Electoral. Aragonès, president de la Generalitat en funcions, ja va anunciar l'endemà del 12-M que no recolliria l'acta de diputat, i que deixaria la "primera línia" política un cop el nou president prengués possessió del càrrec. Amb la renúncia d'Aragonès, el següent a la llista d'ERC per Barcelona és l'exconseller Juli Fernández, que ja ha estat diputat aquesta legislatura.

En aquesta demarcació, ERC va treure 12 escons, que serien els de Laura Vilagrà, Josep Maria Jové, Najat Driouech, Joan Ignasi Elena, Ester Capella, Carles Campuzano, Tània Verge, Ruben Wagensberg (que està a Suïssa), Mar Besses, Jordi Albert i Ana Balsera, a més del propi Fernández.

A la demarcació de Girona, ERC va treure 2 representants: Laia Cañigueral i Jordi Viñas. A Lleida, els republicans van treure 3 escons: Marta Vilalta, Josep Vidal i Montserrat Bergés. Finalment, a Tarragona, ERC també en va aconseguir 3: Raquel Sans, Albert Salvadó i Irene Aragonès.

Caldrà veure com queda el grup parlamentari, també pel que fa als lideratges, després dels mals resultats d'ERC el 12-M, i la pugna pel lideratge del partit. Vilalta i Jové apunten a caps de files del grup, on també hi hauria -si no renuncien a l'acta- Vilagrà, vicepresidenta en funcions, i consellers i conselleres com Elena, Capella, Campuzano o Verge.

Vilalta i Jové són més propers a la secretària general del partit, Marta Rovira, que al president de la formació, Oriol Junqueras. Una tendència que es manté amb els noms del Govern en funcions -amb l'excepció sobretot d'Elena. El conseller d'Interior, Fernández i Ana Balsera són 3 dels noms més afins a Junqueras. Els i les dirigents 'roviristes' són majoria al grup.