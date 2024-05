El comissari Schmit creu que la llei d'amnistia no suposa "cap violació" i que la Comissió Europea no hi ha d'interferir

El comissari europeu de Treball i Drets Socials, Nicolas Schmit, creu que l'amnistia que aprovarà dijous el Congrés no suposa la violació de cap llei europea. "És una decisió del parlament espanyol i no veig que la Comissió Europea hi hagi d'interferir", ha dit després que el candidat de Cs, Jordi Cañas, hagi afirmat que la CE hauria d'avaluar si l'amnistia "viola alguns dels principis" de la UE. El candidat socialista a presidir la Comissió Europea ha expressat el suport de la família socialista europea al reconeixement del català com a llengua oficial però ha recordat que el Consell ha de prendre la decisió per unanimitat. Mentrestant, ha apostat per una "solució pragmàtica" perquè al Parlament Europeu es pugui utilitzar el català.

La fórmula que proposa el comissari europeu és que la mesa decideixi per majoria que el Parlament Europeu habiliti l'ús del català a l'hemicicle. Una decisió que pot prendre sense el reconeixement del català com a llengua oficial.

Per la seva banda, el candidat del PSC a les eleccions del 9 de juny Javi López ha posat en valor que Schmit es compromet a favor de l'ús del català a Europa després de reunir-se amb ell i amb el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa. "És la primera vegada que una família europea pren un compromís amb el català i ho fa des de la seu del PSC", ha reblat.