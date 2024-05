Els fiscals del procés traslladen al Fiscal General de l’Estat que rebutjaran amnistiar Puigdemont per malversació

Els fiscals del procés han traslladat al Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, que rebutjaran amnistiar l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pel delicte de malversació, segons publiquen diversos mitjans. També s’han mostrat contraris a aixecar les ordres de detenció per l’1-O. García Ortiz s’ha reunit aquest dijous amb els caps de Penal del Tribunal Suprem (inclòs Fidel Cadena) i els fiscals del procés que no són caps, és a dir, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, han explicat a l’ACN fonts del Ministeri Públic. L’objectiu era coordinar l’actuació de la fiscalia en tots els ordres jurisdiccionals i totes les instàncies. Després de la trobada, els fiscals han fet entrega d’un informe a García Ortiz.

En la reunió de dijous s’han abordat els camins processals per a l’aplicació de la llei en totes les causes afectades, han explicat les mateixes fonts. Ara bé, els fiscals del procés consideren que no es pot aplicar a Carles Puigdemont pel que fa al delicte de malversació, però sí en el de desobediència i desordres públics. A més, consideren que no es poden aixecar les ordres de detenció cursades per l’1-O. Aquesta és la postura que constaria en l’informe que Cadena, Madrigal, Zaragoza i Moreno han entregat al Fiscal General.

En aquest trobada, celebrada a la seu de la Fiscalia General de l’Estat, hi ha participat també la tinent fiscal, el fiscal davant del Tribunal Constitucional i la cap de la Secretaria Tècnica. Divendres està prevista una nova trobada, en aquest cas amb el Fiscal Superior de Catalunya, els quatre fiscals provincials i sis caps d’àrea. La intenció és coordinar-se en la postura de la fiscalia respecte a l’aplicació imminent en l’àmbit jurídic de la ja aprovada Llei d’Amnistia.