ERC avisa que no faran president a Illa "en aquest moment" i assegura que "no els fa por" una repetició electoral

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, avisa que no faran president de la Generalitat al candidat del PSC, Salvador Illa, "ara mateix, on estem en aquest moment". I assegura que als republicans "no els fa por" una repetició electoral. En una entrevista a RAC1, Rovira ha lamentat la "pressió" cap a ERC: "Hem d'assumir la responsabilitat del país una altra vegada sense demanar res a canvi". Així, ha advertit tant al PSC com a Junts que per negociar amb ERC cal parlar de referèndum, d'implantar l'amnistia i de finançament singular. D'altra banda, Rovira ha fet una crida a "refer ponts" entre els partits independentistes després de la "victòria" de l'amnistia i la "patacada" en els resultats del conjunt de l'independentisme el 12-M.

La republicana ha demanat una "mirada de caràcter estratègic" per tal de "refer ponts i confiances". "Som molt més fortes quan compartim objectius i ens coordinem", ha expressat l'endemà de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés.

Sobre els mals resultats d'ERC les passades eleccions, Rovira ha dit que van "massa ràpid a passar pantalles" enfront dels que "s'han quedat encallats en l'1-O, reivindicant el referèndum". "S'han emportat més el rèdit", ha dit de Junts.

Un "discurs positiu" per l'amnistia

De l'amnistia ha demanat fer un "discurs positiu" en enfront de les especulacions sobre quan es publicarà al BOE. "Tranquil·litat". Ha dit Rovira tot recordant que de mitjana les lleis tarden entre vuit i deu dies a sortir al diari oficial de l'Estat.

"És un pas històric, una victòria brutal", ha expressat. Tot i que ha vaticinat que els jutges "faran el que voldran" perquè són "operadors jurídics" que usen el podeu judicial responent a "idees polítiques". Així, ha reconegut que ara el "repte" serà la implementació de la llei. "Estem preparats per lliurar una batalla argumental", ha avisat.