L'ICS demana a alguns CAP que redueixin les substitucions de vacances d'estiu per la pròrroga pressupostària

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha demanat a alguns Centres d'Atenció Primària (CAP) que redueixin les substitucions d'estiu per les vacances dels professionals sanitaris atesa la situació econòmica actual vinculada a la pròrroga pressupostària. 'El Periódico', del mateix grup que aquest diari ha avançat que els equips directius no podran contractar personal substitut, una informació que l'ICS matisa perquè, s'indica, no hi ha personal mèdic per contractar, i són els membres dels mateixos equips els que cobreixen les vacances dels companys ampliant horaris. Aquesta despesa extra és la que el Departament de Salut limita per la pròrroga pressupostària, per bé l'ICS subratlla que sí que es reforçaran com cada any les zones més poblades, com les comarques turístiques.

Salut recorda que en relació al 2019, l'ICS té actualment 4.587 professionals més a l'atenció primària, fins a 24.930. D'aquest increment, 253 són professionals de medicina de família i 1.037 professionals d'infermeria.

Això significa que en el context de pròrroga pressupostària no es pot ampliar la partida per a les hores extra que el personal hagi de fer per cobrir les vacances dels companys, fet que ha motivat, segons l'ICS, la petició a alguns CAP perquè redueixin les substitucions.