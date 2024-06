El PSC reivindica la seva actitud en plenes negociacions: "Posem els interessos de Catalunya per davant dels del partit"

La viceprimera secretària del PSC i coordinadora de l'equip negociador, Lluïsa Moret, ha reivindicat l'actitud del seu partit en les negociacions per constituir el Parlament i el Govern. "Treballarem intensament perquè Illa sigui el pròxim president de la Generalitat. Ho diuen els catalans i ho necessita Catalunya. Posem els interessos de Catalunya per davant dels interessos del partit", ha dit en un míting des del Prat de Llobregat. El líder del PSC, Salvador Illa, ha donat suport públicament a Moret i ha afegit que està "tranquil" perquè ella està al capdavant de les negociacions. En aquest sentit, Illa ha insistit en demanar "respecte" per als resultats del 12-M. "El que cal ara és discreció, claredat i coherència", ha conclòs.

Després que ERC hagi posat condicions a la investidura d'Illa i davant la possibilitat que hi acabi havent una presidència independentista al Parlament, els socialistes han tret pit aquest dissabte de la seva estratègia negociadora.

Moret ha defensat que els socialistes fan les coses amb "respecte per a tothom" i no amb confrontació. "Amb diàleg i intentant arribar a acords i pactes", ha dit la responsable de pilotar les negociacions postelectorals per part del PSC. La també viceprimera secretària del PSC i alcaldessa de Sant Boi ha celebrat que els socialistes són el primer partit de Catalunya i ha destacat que és una formació "unida, cohesionada i forta".

Per la seva banda, Illa ha posat en valor que el PSC és un partit "de pacte i de política útil". I ha mostrat públicament el seu suport a Moret de cara a les negociacions que s'intensificaran en els pròxims dies.

"Un cop han parlat els ciutadans de forma clara i contundent el 12M, el que cal ara és discreció, claredat i coherència. I la Lluïsa té ofici polític", ha afegit Illa. En aquest context, ha insistit en demanar que es respecti la "majoria progressista" que van escollir els ciutadans el 12-M. I ha fet una crida als partits a "no fer perdre el temps" amb les negociacions. "No bloquejar i no fer perdre el temps a Catalunya, després de tants anys d'una Catalunya aturada i bloquejada. No s'hi val fer perdre el temps, ni bloquejar ni embolicar", ha resumit.

També ha intervingut el candidat del PSC a les eleccions europees del 9 de juny Javi López i ha reivindicat "la unitat del socialisme a Europa" davant la divisió d'altres. "A tots els europeus i demòcrates que saben que la solució dels problemes depèn de més Europa, el PSC és el vostre refugi, voteu el PSC", ha proclamat.