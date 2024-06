La comunitat palestina a Catalunya demana a l'Audiència Nacional la suspensió del comerç d'armes amb Israel

La comunitat palestina de Catalunya ha presentat aquest dilluns un recurs a l'Audiència Nacional sol·licitant mesures cautelars perquè se suspengui la transferència de material militar a Israel. La reclamació s'ha plantejat en complir-se tres mesos sense resposta a un requeriment al govern espanyol sobre aquest assumpte. Els demandants denuncien que Espanya no ha suspès les llicències d'exportació vigents, manté les importacions i permet el trànsit de material de guerra als ports. "Volem veure al nostre govern participant d'una manera activa per evitar el genocidi Palestina i l'única manera és prendre mesures per aïllar al govern israelià", ha explicat a la premsa el portaveu de la iniciativa, Saif Abukeshek, després de presentar el recurs.

Des de l'entitat alerten que un nou vaixell sospitós de transportar armes per a Israel, el Verton Odette, té escala prevista a Cartagena aquesta mateixa setmana. Fet que, segons Abukeshek constata que l'Estat continua comportant-se com un "còmplice" de la guerra a Gaza. "Exigim que se suspengui immediatament tots els acords i llicències acordades abans del 7 d'octubre", ha agregat referint-se a la data de l'inici de l'ofensiva israeliana en resposta a l'atac massiu de Hamàs.

Els responsables de l'entitat, que demana a l'Audiència Nacional (AN) la suspensió de les autoritzacions vigents de transferència de material de defensa i de tecnologies amb Israel, apunten que no n'hi ha prou que des del Ministeri d'Exteriors s'insisteixi que no s'ha autoritzat cap operació de venda a Israel des del 7 d'octubre passat. Així, remarquen que és "imprescindible" que es suspenguin autoritzacions prèvies i que tampoc no s'autoritzin les compres.

Un altre vaixell sospitós

Segons comunitat palestina a Catalunya, aquesta setmana està prevista l'arribada d'un nou vaixell sospitós de transportar armes amb destinació final a Israel. Tal com detallen, el 'Vertom Odette' té entrada prevista al port de Cartagena el 5 de juny carregat d'armes, municions i explosius. Aquesta informació arriba poc temps després que es denegués la llicència de trànsit a un altre vaixell, el 'Marianne Danica', i que el vaixell de càrrega 'Borkum' no atraqués al port de Cartagena gràcies a la mobilització social.

Des de les organitzacions propalestines, que reben el reconeixement de l'Estat fet la setmana passada com un pas positiu, però insuficient, remarquen que no es pot aturar l'enviament d'armes "vaixell a vaixell". "L'única manera efectiva d'atendre la demanda i evitar qualsevol transferència o pas d'armes és que el govern aprovi un embargament formal d'armes a Israel", ressolen.