La llei de protecció digital als menors crearà les ordres d'allunyament virtual

La llei de protecció als menors en els entorns digitals -un text perquè els nens i les nenes no accedeixin a continguts inapropiats, com la pornografia, i que obligarà els fabricants a incloure en tots els dispositius un sistema de control parental i verificació de l'edat- modificarà diverses lleis. També un grapat d'articles del Codi Penal. Quan la norma sigui una realitat i entri en vigor, hi haurà una figura jurídica nova: l'ordre d'allunyament virtual. El tipus penal permetrà que els tribunals ordenin, una vegada que hi hagi sentència condemnatòria, que l'agressor del menor (ja sigui un familiar maltractador o un company assetjador de classe) no pugui dirigir-se a ell ni a les xarxes socials ni en cap plataforma web.

La futura llei també inclourà altres delictes de nova creació. Un d'ells seran els 'deep-fake' o les ultrafalsificacions. És a dir, les falsificacions d'imatges o veus, manipulades de forma extremadament realista amb intel·ligència artificial (IA), com va passar el setembre de l'any passat amb unes fotos manipulades de nus de nenes en un xat de nois d'entre 12 i 14 anys a Almendralejo.

El 'grooming' també serà delicte en el Codi Penal: la falsificació de l'edat i la identitat perquè un adult entri en contacte virtual amb un menor d'edat per a, posteriorment, mantenir un acostament físic, fins i tot sexual. La difusió de material porno a menors també estarà tipificat com a delicte en la legislació vigent.

La llei, de moment, només és un avantprojecte. El text ha estat aprovat aquest matí en el Consell de Ministres, on tornarà a ser ratificat una vegada que s'hagi sotmès a exposició pública. Després vindrà el llarg tràmit parlamentari, que tindrà lloc després de l'estiu i que inclourà el debat en el Congrés i al Senat.

De 14 a 16 anys

Quatre ministeris han participat en la redacció de l'esborrany. Joventut i Infància, Presidència i Justícia, Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i Transformació Digital. Aquest últim és el que està actuant d'interlocutor amb els fabricants de tecnologia perquè incloguin -per defecte i de manera gratuïta per als usuaris- un sistema de control parental quan el mòbil, la tauleta, l'ordinador o la televisió intel·ligent, vagi a ser usat per un menor d'edat.

Enguany ha cobrat molta força el moviment de pares i mares que s'han posat d'acord per a retardar el lliurament del primer mòbil als seus fills i filles, no obstant això, l'edat mitjana per tenir un telèfon propi amb accés a internet són els 11 anys.

Malgrat ser una llei enfocada a la infància i l'adolescència no va ser la titular d'Infància i Joventut, Sira Rego, la que va comparèixer per oferir la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Va ser el titular de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, l'encarregat de ‘vendre’ la norma davant els mitjans de comunicació. Bolaños ha especificat que, quan la norma s'aprovi, l'edat per consentir el tractament de dades de caràcter personal -un pas necessari, per exemple, per a registrar-se en una xarxa social- passarà de 14 a 16 anys. És a dir, si algun adolescent menor de 16 anys vol estar a les xarxes, haurà de demanar consentiment previ a la seva mare, pare o tutor. La norma també veta que els menors d'edat usin les conegudes com a 'caixes botí', un mecanisme molt freqüent en videojocs per acumular recompenses virtuals.

Mentrestant, els fabricants de tecnologia hauran d'incloure, per defecte, un sistema de control parental d'ús molt senzill en tots els dispositius digitals. La indústria també haurà, per defecte, incloure sistemes de verificació de l'edat. Seran "eficaços i obligatoris", no com passa ara on n'hi ha prou que el menor menteixi. L'Agència de Protecció de Dades fa mesos que treballa en aquesta aplicació, que estarà llesta, presumiblement, abans de l'estiu.

Revisions mèdiques

La futura llei -que estarà seguida d'una estratègia nacional, que inclourà més mesurades- també esmenta aspectes sanitaris. Els professionals de l'atenció primària, a l'hora de les revisions mèdiques rutinàries, hauran d'incloure preguntes per deduir si el menor té un "ús problemàtic o addictiu" amb alguna aplicació o dispositiu. Això és una cosa que ja es fa en molts centres de salut, on el personal de pediatria pregunta als nens i nenes quantes hores estan davant d'alguna pantalla. L'objectiu de la llei és que es faci en la totalitat de centres i amb algunes preguntes concretes. Atès que les addiccions són "cada vegada més freqüents", Bolaños ha afegit que es crearan centres especialitzats per afrontar i tractar aquestes patologies.

Laura Villaseñor, presidenta del sindicat d'infermeria SATSE, ha puntualitzat que, tot i que la idea de controlar als menors és positiva, serà complicada dur-la a terme donat per la gran responsabilitat que pesarà sobre els professionals, que, a més, tenen unes agendes molt plenes i manquen del temps que requereix una mesura d'aquesta envergadura. En la seva opinió, les addiccions 'en línia' són un problema greu i complicat de detectar amb un simple test.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha emès un comunicat per deixar clar que el pla contra l'addicció digital exigeix, en la seva opinió, la contractació de metges i pediatres en atenció primària, així com dotar als centres educatius d'infermeria escolar, una vella recomanació del sector.

Detectar la desinformació

L'article de la llei sobre les revisions pediàtriques haurà de tenir no sols el vistiplau del Ministeri de Sanitat sinó també el de les autonomies, que tenen les competències transferides. És el mateix cas d'un altre aspecte de la norma: l'alfabetització mediàtica i ciutadania digital en educació primària, secundària i superior, que haurà de comptar amb la llum verda del Ministeri d'Educació i de les autonomies. Segons l'avantprojecte, no es tracta d'una assignatura concreta sinó d'un ensenyament transversal perquè els xavals i les xavales sàpiguen distingir què és una informació falsa (faules, 'fake-news'), els perills 'en línia' i la protecció de dades. L'objectiu és que l'alumnat gaudeixi d'autonomia per a "gaudir dels seus drets" i "funcionar bé" en l'àmbit digital.