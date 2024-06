Metges de Catalunya i usuaris de la sanitat pública demanen a Salut no aplicar retallades aquest estiu

El sindicat Metges de Catalunya (MC) valora com una “irresponsabilitat” l’anunci per part d’algunes direccions d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) que aquest estiu restringiran la contractació de personal de reforç i no renovaran contractes eventuals per la insuficiència de recursos suposadament provocada per la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat. En la mateixa línia, alguns hospitals de l’ICS també han notificat més tancament de llits dels habituals en el període estival. La Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS) demana també que no s’apliquin aquestes retallades

El sindicat considera “totalment injustificada” l’aplicació d’aquestes retallades, atès que el Govern va aprovar a principis d’abril un crèdit extraordinari de 1.850 milions d’euros per atendre increments de despesa davant la no aprovació dels pressupostos de 2024. Segons l’executiu, aquest suplement, a l’àmbit de la salut, servia per “complir aspectes com les millores laborals aprovades per al personal sanitari i el finançament ordinari de fàrmacs i tractaments mèdics”.

Per aquest motiu, per a MC és “indecorós” que l’ICS vulgui carregar contra les esquenes dels treballadors públics una decisió perjudicial per al servei de salut, al·legant que la mesura es pren per l’increment de despesa derivat de les millores retributives del personal sanitari pactades al nou conveni col·lectiu. En aquest sentit, el sindicat assegura que aquesta justificació no només és “èticament reprovable”, perquè pot arribar a enfrontar treballadors entre si i, fins i tot, a la població contra els mateixos sanitaris --en un context d’increment de les agressions--, sinó que és “fals” que no hi hagi finançament per fer front a aquestes millores que, per altra banda, “no han suposat un gran salt endavant” per a les condicions laborals i retributives del personal.

En cas que es tracti d’un error de càlcul per part de l’administració, MC sosté que la “incompetència” o una gestió “negligent” no es pot emmascarar amb unes retallades que “afectaran l’accessibilitat al sistema, agreujaran les llistes d’espera i afegiran encara més pressió assistencial al personal sanitari”. L’organització creu que el Departament de Salut, amb 15.000 milions d’euros de despesa anual, “pot reorganitzar partides i redefinir prioritats per situar l’assistència sempre en primer terme”.

Per tot això, el sindicat mèdic ha demanat al conseller de Salut, Manel Balcells, i a la direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) que expliquin públicament la situació i presentin el pla d’estiu “com s’ha fet sempre”.

Per la seva banda, la CUS reconeix la seva “sorpresa” per la decisió de Salut de retallar els reforços d’estiu als CAP per falta de pressupost, “un pressupost amb el que havien comptat abans d’aprovar-se els pressupostos del 2024”.

“Aquesta decisió no pot més que causar més problemes al sistema sanitari i encara més al pal de paller que és l’assistència primària”, diu el comunicat. “Patiran els professionals, tant siguin metges, infermeres o personar sanitari i/o administratius però no perdem de vista que qui més patirà les conseqüències seran els usuaris i pacients del sistema públic de salut que es veurà col·lapsat i augmentar les seves llistes d’espera endarrerint el temps per veure al seu metge de família”, lamenten.

“Des de la CUS, considerem inadmissibles decisions polítiques i econòmiques com aquesta que fan repercutir la inadequada gestió del sistema en la salut dels ciutadans/usuaris d’aquests país incidint negativament en la qualitat assistencial dels ciutadans enlloc de prioritzar-la”, afirmen. Per tant, demanen que es repensin prendre aquestes mesures “pel bé de la salut de les persones i es trobin altres alternatives que no perjudiquin als usuaris de la sanitat pública del país”.