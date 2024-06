'La sombra del viento' de Zafón, un article d'Irene Vallejo i 'Nada' de Laforet, a l'examen de castellà de les PAU

'La sombra del viento' de Carlos Ruiz Zafón era el text que apareixia a l'opció A de l'examen de Llengua castellana i literatura de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) d'enguany. En l'opció B el text era un article d'Irene Vallejo titulat 'Jo fanàtica', aparegut a 'El País' el 2023. Els estudiants han hagut de resumir el text de l'opció escollida i respondre preguntes. També han hagut de respondre dues de quatre preguntes, dues de les quals eren sobre les lectures obligatòries 'Nada' de Carmen Laforet i 'La Fundació' d'Antonio Buero Vallejo i dues més sobre figures retòriques. Del total, dues s'havien de respondre justificant-les per escrit però n'hi havia dues que eren tipus test.

En l'opció A, els estudiants podien escollir entre explicar amb qui va mantenir el personatge de Roman de 'Nada' una relació en la seva adolescència, escollir el personatge de 'La Fundación' que experimenta una transformació més radical, identificar i explicar la figura retòrica que apareix en un fragment del text de Zafón -una anàfora- o bé marcar la figura retòrica que apareix en el mateix fragment d'entre les opcions donades -personificació-.

En l'apartat d'expressió escrita, se'ls demanava fer un text argumentatiu d'entre 100 i 150 paraules sobre la idea de que el primer llibre que arriba al cor marca profundament al lector.

En l'opció B, d'entre les quatre preguntes a escollir, la primera era explicar la veritable professió d'un dels personatges de 'La Fundación' i com afecta al desenvolupament de l'obra, escollir entre les opcions donades una pregunta concreta sobre un dels personatges de 'Nada', explicar la figura retòrica que apareix a l'article de Vallejo -asíndeton- o bé identificar una figura retòrica en un altre moment de l'article -antítesis-.

En expressió escrita, havien d'escriure un text expositiu sobre la tolerància.

En la part comuna, els estudiants han hagut de reescriure per exemple l'oració 'Lo haré, si me lo piden', de tal manera que l'oració subordinada passés a ser tema o bé escriure una seqüència gramatical semànticament coherent i de només de 20 paraules amb verb transitiu, complement locatiu argumental, determinant demostratiu i adjectiu qualificatiu.

Llengua estrangera

Pel que fa a la prova de llengua estrangera, el 98,63% ha optat per fer l’examen d’anglès. El 0,97% han fet la prova de francès; el 0,26% la d’alemany, i el 0,12%, l’examen d’italià.

La prova d’anglès s’ha dividit en tres parts. La primera ha estat un exercici de comprensió oral. Els estudiants han escoltat un programa de ràdio sobre un xef amb una estrella Michelin i han hagut de respondre una sèrie de preguntes amb quatre opcions. El mateix han fet en la part de comprensió lectora, però en aquest cas amb un text periodístic sobre un estudi que mostra que els nens de l’edat de pedra van ser millor criats que els d’avui.

Finalment, a la part de redacció, han hagut d’escollir entre tres opcions per fer un text d’unes 125-150 paraules: la moda ràpida, una queixa a una pàgina web per problemes en l’enviament d’uns productes comprats online o la descripció d’un lloc on han anat o on voldrien anar.