ERC s'obre a "moure la posició" en les negociacions per investir Illa si Sánchez fa un pas cap al finançament singular

ERCs'obre a "moure la posició" en les negociacions per investir el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, si el president espanyol, Pedro Sánchez, “mou fitxa” amb el “finançament just i singular” per a Catalunya. En els últims dies ERC ha marcat dues grans condicions per estudiar una investidura d’Illa: una proposta de finançament singular i un full de ruta "clar" per al referèndum. En l’acte central d’ERC a Barcelona per la campanya de les eleccions europees d’aquest dimecres, tant el president en funcions del Govern, Pere Aragonès, com la secretària general d’ERC, Marta Rovira, han posat el focus en el finançament. Així, Rovira ha assegurat que “només” mouran “la posició” si és “per afavorir la gent”.

“Si Illa vol els nostres vots (...), sàpiga que posarem a les persones al centre”, ha remarcat en una intervenció gravada a l’acte electoral. Rovira ha defensat que per aconseguir “millors hospitals i escoles” a Catalunya cal que Catalunya pugui “recaptar impostos”.

També Aragonès ha defensat que “recaptar i gestionar impostos” des del Govern és “imprescindible” per a l’estat del benestar català. “Serà un element central de la nostra feina al Parlament Europeu i a Catalunya en les pròximes setmanes i mesos”, ha avisat el president en funcions en l’acte central d’ERC a la plaça de l’Assemblea de Catalunya, a la Sagrera, on han assistit gran part del Govern, com la vicepresidenta Laura Vilagrà, i consellers com Natàlia Mas, Ignasi Elena i Meritxell Serret.