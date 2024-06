El TC anul·la el vot telemàtic de Lluís Puig a cinc dies de la constitució de la Mesa del Parlament

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha aprovat aquest dimecres una sentència que anul·la l'habilitació del vot telemàtic de l'exconseller Lluís Puig durant la passada legislatura. La resolució podria afectar la capacitat de Puig i de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de votar la constitució de la nova Mesa del Parlament el pròxim dilluns, quan tots dos hauran de tornar a demanar l'ús del mecanisme telemàtic. Es tracta d'un acord per unanimitat que ha avalat la ponència que havia fet la magistrada Maria Luisa Segoviano. La decisió no implica l'anul·lació de cap de les votacions on havia participat Puig.

La Sala dona la raó a un recurs d'empara presentat pel PSC la passada legislatura i anul·la els acords de la Mesa del Parlament del 18 d'abril del 2023 que va aprovar la regulació transitòria del vot telemàtic fins que es faci una reforma del Reglament de la cambra i va acceptar el procediment de vot a distància per a Lluís Puig. També els del 19 d'abril d'aquell mateix any en què la Mesa va desestimar la reconsideració que demanaven els socialistes.

La sentència declara vulnerat el dret dels diputats del PSC a les funcions representatives amb els requisits que assenyala la Constitució, però no anul·la les votacions del ple de la cambra que es van adoptar amb el vot de Puig durant el temps en què va estar vigent la seva habilitació de vot telemàtic.

Amb aquesta decisió, el TC respon als acords que la Mesa del Parlament va aprovar la passada legislatura precisament per esquivar l'anul·lació de vot de Puig mitjançant una altra sentència. Aleshores el Parlament va activar el vot telemàtic transitori com a eina per avalar la participació de l'exconseller.

Ara la nova sentència del TC conclou que l'habilitació del mecanisme transitori que va fer possible vot telemàtic de Lluís Puig va ser "instrumental" i amb la finalitat exclusiva de crear una cobertura normativa i "eludir" els pronunciaments previs del TC.

Els magistrats dicten que el mecanisme va utilitzar una interpretació "que no permet exceptuar el principi de la presencialitat en l'exercici del vot dels representants polítics".

I és que segons el TC "no es pot tenir com a circumstància constitucionalment vàlida" l'absència de qui "voluntàriament ha decidit elidir l'acció de la jurisdicció penal espanyola i sobre el que pesa una ordre judicial de recerca i captura".

La decisió del TC complica la majoria independentista a la composició de la Mesa del Parlament que s'ha de produir el pròxim dilluns a partir de les 16 h. Sense Puigdemont i Puig, el bloc independentista (Junts, ERC i CUP) suma 57 escons, els mateixos de la suma del PSC i el PP.

L'atenció recau ara en la Mesa d'edat, la primera que es constituirà dilluns. El diputat de més edat és Agustí Colomines (Junts), i aquest òrgan tindrà majoria independentista. Amb tot, s'enfronta al dilema de si aplicar la decisió del TC o mantenir el vot dels dos membres a l'exili.