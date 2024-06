La diputada d'ERC que formarà part de la mesa d'edat defensarà que Puig i Puigdemont votin telemàticament

La diputada d'ERC que formarà part de la mesa d'edat, Mar Besses, defensarà dilluns vinent que Lluís Puig i Carles Puigdemont puguin votar telemàticament en la configuració del nou Parlament. "Només el poble de Catalunya té la potestat de definir les majories" de la cambra, ha afirmat Besses a la xarxa social X. En sentit similar el partit ha assegurat que defensa "el dret a vot dels tres diputats electes que estan a l'exili". Per això, "i de la mateixa manera que ho va defensar Ernest Maragall a la sessió constitutiva del 2021", la formació considera que se n'ha d'acceptar el vot. Així, els republicans també opinen que Ruben Wagensberg ha de poder delegar el vot, en el seu cas pel fet d'estar de baixa.

Esquerra Republicana creu s'ha de poder "comptabilitzar el vot dels tres exiliats" dilluns vinent per "evitar" que el Tribunal Constitucional pugui "alterar majories i torpedinar, per exemple, els vots per aconseguir una Mesa antirepressiva".