ADF d'arreu del territori exigeixen al Govern una nova versió del PAGI que no les "exclogui" abans de Sant Joan

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han exigit al Govern que presenti una nova versió del Pla d'Actuació del Grup d'Intervenció (PAGI) que no les "exclogui" abans de Sant Joan. Ho han reclamat en una concentració que un centenar de representants d'arreu del territori han dut a terme a la plaça de Sant Jaume. Han insistit en què el document que ha elaborat el cos de Bombers les relega a un "segon pla" i va "en contra de l'esperit del pla Infocat i del que s'ha treballat en els darrers mesos". Per això, han demanat un canvi en la direcció de Bombers: "No podem permetre que el nostre model d'èxit quedi extingit per una direcció política acomplexada que mira pels seus interessos abans que pels del país", han sentenciat.

Les ADF han sortit al carrer per expressar el seu malestar i posar en valor l’experiència que acumulen des de fa gairebé 40 anys. Ramon Torrent, portaveu del col·lectiu, ha assegurat que el PAGI que el cos de Bombers va fer públic el passat 28 de maig i que va acabar-se retirant situa les ADF “a la cua de la intervenció”.

Ha explicat que arran de l’aprovació del PAGI de 2022, que ja limitava la feina de les ADF, van encetar-se un seguit de negociacions amb el Departament d’Acció Climàtica, el Govern i el Parlament per revertir aquell document i integrar les ADF amb el suport a l’extinció. “Aquest és un treball que s’ha anat materialitzant en els darrers mesos amb acords i, fins hi tot, amb una actualització del pla Infocat”, ha relatat. En aquest sentit, ha assenyalat que també s’ha arrencat el compromís a diverses forces polítiques al Parlament per tirar endavant una actualització de la normativa vigent on es contemplin les reivindicacions de les ADF.

Per aquest motiu, ha expressat la sorpresa i insatisfacció del col·lectiu en assabentar-se que el nou PAGI “no segueix la línia treballada en els darrers mesos i continua apartant les ADF del suport a l’extinció”. per tot plegat, ha exigit a l'executiu català que abans de Sant Joan, la data en què tindrà lloc el tret de sortida oficial a la temporada d’incendis forestals, presenti una nova proposta.

Així mateix, ha demanat un canvi en l'actual direcció de Bombers, en considerar que és el principal impediment per avançar en aquesta direcció. Alhora, ha valorat que la voluntat dels responsables d'aquest cos “acabar amb el model català de voluntariat participant en les emergències”.

Torrent ha indicat que “per responsabilitat” no es pot permetre que s’aparti les ADF de l’extinció d’incendis: "No es pot deixar al marge a més de 6.500 propietaris i voluntaris actius i més de 1.100 vehicles preparats per donar servei a la ciutadania de Catalunya, tant en prevenció, com en primera intervenció o extinció", ha etzibat.

“Som un col·lectiu de més de 15.000 persones que quan cal ens arremanguem”, ha recordat el portaveu que ha assegurat que l’únic que volen és treballar sota el comandament dels Bombers, com ho han fet fins ara, i d’acord amb el que estableix l'Infocat.