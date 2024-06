Catalunya concentra un de cada quatre desnonaments a l’Estat en el primer trimestre del 2024 i continua sent la primera autonomia en llançaments, amb 1.870 (25,2%) del total de 7.424. Aquesta xifra global suposa un creixement del 12,8% respecte a mateix període del 2023. Per darrere de Catalunya se situa Andalusia, País Valencià i Madrid. Set de cada deu desnonaments són per impagament del lloguer i en aquest apartat també Catalunya lidera el rànquing, amb 1.390 dels 5.443 del conjunt de l’Estat, el que suposa un 18,7%. La segueix el País Valencià, Andalusia i Madrid. Aquest tipus de llançament va créixer un 12% respecte al 2023.

Pel que fa als desnonaments per execució hipotecària, van augmentar un 10,7%, amb 1.448 en total (suposen el 19,5% de tots els llançaments). La resta són fruit d’altres causes. En aquest capítol Catalunya se situa en segona posició per darrere d’Andalusia, però només per un, ja que es van registrar 284 llançaments per execució hipotecària en terres andaluses i 283 en territori català.

Malgrat l’augment dels desnonaments per aquest motiu, les execucions hipotecàries van disminuir un 1,7% en el primer trimestre, amb 5.658. Andalusia registra un quart del total i Catalunya és segona amb 1.125.

En el primer trimestre van augmentar un 20,6% les demandes per acomiadament. Catalunya concentra una cinquena part del total amb 8.216.

En general, els òrgans judicials van registrar en els primers tres mesos de l’any un 41,1% més de concursos que en el mateix període del 2023. A Catalunya se’n van presentar el 26% del total, la primera autonomia.