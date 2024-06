Els estudiants pro Palestina que han passat la nit a la UPF no descarten "noves accions" si la universitat no respon

Els estudiants pro Palestina que han passat la nit al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) no descarten emprendre "noves accions" si el rectorat "no respon" i trenca relacions amb empreses i institucions d'Israel. Els joves han bloquejat amb barricades els accessos a la universitat que, de forma pactada amb els concentrats, ha suspès classes fins les dues del migdia d'aquest divendres. En un primer moment no ha pogut entrar ni sortir ningú del recinte, però a un quart de deu del matí docents i membres del PAS han pogut anar a treballar. Tot això després que el Consell de Govern de la UPF aprovés una declaració sobre el conflicte a l'Orient Mitjà que l'Assemblea Oberta per Palestina de Ciutadella considera "insuficient".

Els estudiants, personal de PAS i de PDI del campus Ciutadella de la UPF s’han trobat la tanca d’accés al centre tancat a primera hora d’aquest divendres i els acessos interiors bloquejats amb taules i cadires que la trentena de joves que han passat la nit a la instal·lació han amuntegat en forma de barricada.

En un primer moment ningú ha pogut entrar ni sortir del campus, però poc després de les nou del matí els docents, membres del PAS i estudiants de Doctorat que s’aplegaven a l’exterior han pogut passar acompanyats de personal de seguretat.

Aina, portaveu de l’Assemblea Oberta per Palestina de Ciutadella, ha explicat en declaracions a l'ACN que l’acampada que s’ha fet aquesta nit ha estat “la culminació d’un seguit de mobilitzacions” que els estudiants venen protagonitzant des de la setmana passada amb l’objectiu que la UPC cessi els vincles amb “les institucions israelianes i amb les empreses còmplices del genocidi que s’està cometent”.

Els estudiants critiquen el text que va aprovar-se dimarts en el marc del Consell de Govern en considerar que “no és una declaració com a tal”, sinó “un comunicat amb paraules buides” que no recullen les demandes de l’assemblea. “El text no es posiciona contra el genocidi israelià, ni parla de posar punt i final amb l’Estat d’Israel”, ha comentat Aina.

En aquest sentit, ha lamentat que no es permetés als alumnes proposar-hi esmenes i que l'accés a la sessió fos discrecional. D’acord amb l’assemblea, en el text final, la UPF "va convenir no explicitar" l'Estat d'Israel com a "cometedor del genocidi" i utilitzar el mot 'massacre', "deixant de banda els factors etnicocolonials de l'extermini". Alhora ha avisat que no contemplava "trencar lligams amb empreses col·laboradores del genocidi".

Tot i que l’acampada no es mantindrà, la portaveu de l'assemblea ha dit que seguiran mobilitzats: “No descartem emprendre més accions si la universitat no respon”, ha avisat. Alhora, ha retret a la UPF que no tingui “voluntat de treballar cap un cessament dels vincles” i ha assegurat que després del precedent de la UB, confiaven que la resposta del rectorat seria favorable. “Ens ha sorprès molt, no ens ho esperàvem”, ha reconegut Aina que ha denunciat la “hipocresia” de la rectora.

La UPF diu que manté el diàleg obert

En el comunicat que va tirar endavant la UPF dimarts passat, la universitat es va comprometre a "no donar suport institucional a nous projectes de cooperació acadèmica amb universitats israelianes que, de manera explícita o mitjançant programes o iniciatives concrets, donin suport a les activitats de l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza". Alhora, indicava que només mantindria actius projectes en aquesta àrea que incloguin poblacions de diversos països.

La UPF ratificava, així, la política de "no mantenir relacions institucionals o de cooperació amb institucions governamentals israelianes, ni tampoc amb altres institucions israelianes que no reclamin explícitament un alto el foc" a Gaza.

Fonts de la UPF han assenyalat que el Consell Govern de la universitat "respecta” totes les formes de protesta i que manté el diàleg obert amb els i les estudiants. Alhora, han recordat que s’ha pactat el tancament del campus i la suspensió de les classes fins les dues del migdia d’aquest divendres. De la mateixa forma, la biblioteca es troba tancada.