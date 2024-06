Queixes a l'examen de disseny de la selectivitat perquè demanava un dibuix a una escala diminuta

L'examen de disseny de la selectivitat ha comportat queixes d'alumnes perquè un dels exercicis demanava traslladar a escala 1:20 el logotip d'una marca esportiva a partir de la reproducció que recollia l'enunciat. Alguns alumnes s'han queixat que el resultat conformava una estructura de dimensions molt reduïdes, difícils de dibuixar. El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que prepara els exàmens, ha explicat que moltes d'aquestes queixes ja es van aclarir durant la celebració del mateix examen, però alhora afegeix que ha ampliat els criteris de correcció, de tal manera que s'acceptarà l'exercici resolt amb qualsevol escala. El CIC afirma que aquesta és una solució habitual en incidències d'aquest tipus.

El Consell també ha volgut puntualitzar que l'exercici en qüestió valia mig punt del total de l'examen.

Alguns dels alumnes han demanat poder repetir la prova tal com s'ha ofert als de literatura castellana. En el cas d'aquesta matèria, el CIC deixarà repetir part de l'examen perquè contenia un poema que no formava part del temari per a les PAU.