Balcells insisteix que aquest estiu no hi haurà "col·lapse als CAP" ni problemes assistencials i d'emergències

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha insistit aquest divendres que aquest estiu no hi haurà "col·lapse als CAP" ni tampoc "problemes assistencials d'urgències i emergències". Balcells ha recordat que el pressupost prorrogat d'aquest any sumat al crèdit que s'ha demanat "és superior" als comptes de l'any passat. "No hi ha cap reducció de pressupost ni retallades. Hi ha un pressupost superior, tot i que no tant com ens agradaria", ha exposat. El conseller ha recordat que a l'estiu "baixa l'activitat": "S'opera menys i sempre baixa l'activitat quirúrgica". Per això, ha dit, tal com s'ha fet en ocasions interiors "es tanquen quiròfans, algunes unitats de curta estada i algunes plantes".

En una visita al nou heliport de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, Balcells ha volgut deixar clar que el pressupost prorrogat per aquest 2024 és "superior" al de l'any passat. En concret, ha dit Balcells, són uns 600 milions d'euros més. Tot i això, el titular de Salut ha recordat que els números que volia aprovar el Govern "incrementaven en 1.400 milions d'euros la partida de Salut". "Creixem, però menys del que ens agradaria", ha lamentat.

Balcells ha recordat que a l'estiu l'activitat baixa i, per tant, "s'opera menys perquè la gent fa vacances i li toca fer vacances". El conseller ha explicat que, sobretot, es redueix l'activitat quirúrgica programada i, per això, "es tanquen quiròfans, unitats de curta estada que són les que donen cobertura als quiròfans, i algunes plantes i llits d'UCI que donen cobertura als malalts operats". En aquest sentit, ha recordat que això "passa cada estiu" i, enguany, "passarà el mateix".

En relació als CAP, el titular de Salut ha afirmat que, en zones turístiques, "no hi haurà cap afectació" perquè "hi haurà substitucions i es cobriran les vacants, com passa cada any". A la resta d'hospitals, com el cas de la Vall d'Hebron, ha explicat que es tracta de centres que tenen un pressupost anual i se'ls hi ha demanat "que facin un cert control del pressupost per no apartar-nos dels comptes".