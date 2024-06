Populars, socialdemòcrates i liberals mantenen l’hegemonia a l’Eurocambra

Els populars europeus, els socialdemòcrates i els liberals mantenen la majoria al Parlament Europeu malgrat l'ascens de partits d'extrema dreta a França, Itàlia i Alemanyaels grans països fundadors de la Unió Europea. Segons els resultats d’aquest dimecres, el Partit Popular Europeu s'ha imposat i es manté com a primera força amb 189 eurodiputats, seguits dels socialdemòcrates amb 135 representants. Els liberals aconsegueixen la tercera posició amb 79 eurodiputats i en la quarta i la cinquena es queden els grups ultres Conservadors i Reformistes Europeus i Identitat i Democràcia, amb 73 i 58 eurodiputats, respectivament.

Els resultats provisionals confirmen la davallada dels Verds, que els situa com a sisena força (53) i l'Esquerra es manté com el grup amb menys representants (36).

Mapa de la UE amb el grup europeu guanyador a cada país / Guifré Jordan / Pau Cortina

En el repartiment d’escons, hores d’ara els No Inscrits són 45 i els nous membres sense grup especificat són 52. Els resultats d’Irlanda encara no han arribat, i per tant, les xifres segueixen sent provisionals.

El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, ha proposat aquesta setmana crear un gran grup a la dreta dels populars, unint ID i ECR. Orbán, que per ara té els seus membres en els No Inscrits, considera que aquesta unió permetria a la dreta extrema situar-se com a segona força a la cambra. De fet, prop de la meitat dels nous eurodiputats que no tenen grup són d’extrema dreta.