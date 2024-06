Junts mantindrà Albert Batet com a president del grup al Parlament i Mònica Sales com a portaveu

Junts aposta per la continuïtat en el grup al Parlament. Segons han informat fonts del partit, Albert Batet repetirà com a president del grup parlamentari, un càrrec que ocupa des del 2018. Per la seva banda, la diputada Mònica Sales continuarà sent la portaveu parlamentària, com va ser-ho durant la passada legislatura. També repetiran com a portaveu adjunt i adjunts al portaveu Josep Rius, Joan Canadell, Francesc de Dalmases i Savlador Vergés, amb la incorporació de Jeannine Abella. Els grups s'han de constituir abans del dijous 20 de juny.

Junts per Catalunya aposta per la continuïtat en el nou grup parlamentari al Parlament. Segons han informat fonts del partit, Albert Batet repetirà com a president del grup parlamentari, un càrrec que ocupa des del 2018. Per la seva banda, la diputada Mònica Sales continuarà sent la portaveu parlamentària, com va ser-ho durant la passada legislatura. També repetiran com a portaveu adjunt i adjunts al portaveu Josep Rius, Joan Canadell, Francesc de Dalmases i Savlador Vergés, amb la incorporació de Jeannine Abella. Els grups s'han de constituir abans del dijous 20 de juny.