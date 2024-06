Salut preveu que les llistes d’espera no creixin a finals d’any tot i la “frenada” d’activitat a l’estiu

El conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, preveu que les llistes d’espera no creixin a finals d’any tot i “certa frenada” de l'activitat assistencial durant l’estiu. Això serà possible, ha exposat, per l’increment que hi ha hagut en els primers mesos de l’any tant d’operacions com de visites a l’especialista i de proves diagnòstiques. Això sí, el conseller ha reconegut que no podran "millorar" com preveien les llistes d'espera en no tenir el pressupost esperat. Balcells ha negat retallades i ha sostingut que tancaran l’any amb un increment de la despesa de 662 milions d'euros, amb un total de 15.411 milions d'euros (4,5% més). També ha indicat que a l’agost el 81% dels llits dels hospitals estaran disponibles, una xifra similar a la d’altres anys

El conseller Balcells confia que la baixada de l’activitat assistencial durant els mesos d’estiu no impacti en les llistes d’espera a finals d’any, però ha reconegut que no les podran reduir tant com haurien volgut fa uns mesos en no comptar amb uns nous pressupostos després que s'haguessin de prorrogar els del 2023.

L’objectiu del departament és consolidar l’increment d’activitat del 2023. “A finals d’any, serem on volíem estar. Què passaria si tinguéssim més recursos i el pressupost que desitjàvem? Probablement, hauríem pogut rebaixar més les llistes d’espera”, ha afirmat el conseller en declaracions als periodistes després d’una trobada informativa per parlar sobre la situació dels centres sanitaris durant aquest estiu, després que en els últims dies hagin transcendit informacions sobre tancaments de llits superiors als d’altres anys a l’Hospital Vall d’Hebron i la reducció de les substitucions de vacances d’estiu als CAP.

El conseller ha negat que el Departament de Salut estigui fent retallades i ha argumentat que tenen un increment de la despesa de més de 600 milions d’euros respecte al 2023. També ha assenyalat que el pressupost del 2023, prorrogat al 2024, és el mes de la història del departament, 11.708,2 milions d'euros, i que el nombre de professionals contractats al sistema sanitari públic (SISCAT) també és el més elevat, amb un total de 134.268 -dades de desembre-, 25.470 més respecte al 2019 (increment del 23%).

El departament destaca que en els primers cinc mesos d’aquest any s’han fet més de 400.000 proves diagnòstiques, concretament 48.636 més (13,3% més) respecte al 2023, any en què la conselleria va començar a aplicar un pla per millorar l’accessibilitat al sistema sanitari i reduir-ne les llistes d’espera.

Les visites a l’especialista també han incrementat, amb 97.494 més respecte a l’any anterior (11,5% més), i s’apropen al milió al maig. Pel que fa a les operacions, se n’han fet 12.864 més (7,2% més) respecte al mateix període de l’any passat; en total, prop de 200.000 a aquestes altures de l'any.

Un de cada cinc llits tancaran a l'agost

A Catalunya, hi ha un total d’11.216 llits convencions als hospitals. A l’agost, quan baixa més l’activitat per les vacances, el 81% estaran disponibles, segons dades facilitades per la conselleria. Un de cada cinc, per tant, tancaran. El juny, estaran disponibles entre el 96% i el 95% de llits (segons la quinzena); el juliol, entre el 91% i el 87% i el setembre, entre el 86% i el 92%. Aquestes xifres, ha defensat el conseller, són similars a les d'anys anteriors.

A Vall d’Hebron, es tancaran 179 llits convencionals el juliol (113 l’any passat); 179 a l’agost (175) i 179 també el setembre (125) -aquestes dades no inclouen llits d’UCI o d’hospitalització domiciliària-. El que ha passat en aquest hospital, expliquen des de la conselleria, és que ha incrementat l’activitat durant els primers mesos de l’any per concentrar el tancament de llits a l’estiu. Fonts de la conselleria indiquen que Vall d'Hebron s’ha organitzat “diferent” per “aprofitar millor” els recursos i que ara han de fer aquesta frenada per no passar-se del pressupost assignat pel 2024, 994 milions d'euros (prop de 950 el 2023).

Un altre cas de què s’ha parlat aquests darrers dies és l’Hospital de Bellvitge, que tancarà 100 llits el juliol, 140 a l’agost i 116 el setembre (130, 198 i 127 en aquests tres mesos de l’any passat), segons dades facilitades per Salut.

253 reforços als CAP a l'estiu, sobretot de costa

Els centres d’atenció primària, sobretot de la costa, es reforçaran durant l’estiu amb 253 professionals, entre metges, infermeres i administratius. El conseller ha admès, però, que no hi haurà la bossa per fer substitucions “de forma indiscriminada” com altres anys i que només es podran fer en llocs "puntuals".