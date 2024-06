Els embassaments de les conques internes arriben al terç de la seva capacitat després de les últimes pluges

Els embassaments de les conques internes ja han arribat al terç de la seva capacitat, després de les últimes pluges. Segons dades publicades aquest dijous per l'Agència Catalana de l'Aigua amb xifres de dimecres, el nivell de reserves ja ha arribat al 33,3%. Es tracta del doble d'aigua que fa dos mesos i mig, ja que l'1 d'abril la dada se situava en el 16,4%. Els pantans de Sau i de la Baells són els que han registrat augments més significatius, amb un increment de 25 punts en el mateix període cadascun. Per contra, el de Riudecanyes i el de Siurana, tots dos al Camp de Tarragona, continuen pràcticament buits, sense arribar al 3%. El sistema Ter-Llobregat, que proveeix d'aigua a l'àrea de Barcelona, ja està al 35% de la seva capacitat.

El conjunt de pantans gestionats per l'ACA va tocar fons l'1 de març, que es van situar en el 14,3%. Des de llavors, no han parat de pujar, especialment des del mes de maig, que va començar amb un 21,3% de les reserves. En el cas de Sau, les aigües ja arriben al peu de l'església, i els nivells han passat del mínim històric de l'1% fa tres mesos i mig, al 31,9% aquest dimecres. A la Baells, també es va tocar fons en el mateix moment, quan no s'arribava al 20%, mentre que ara les reserves arriben pràcticament a la meitat.

La majoria dels altres pantans de les conques internes també van a l'alça. Des de principis d'abril, Darnius Boadella i la Llosa del Cavall han crescut deu punts, fins al 22,7% i 27,2%, respectivament. El de Foix (70%) i el de Sant Ponç (34,5%) han registrat augments més moderats, a l'entorn de cinc punts, mentre que els dos que se situen al Camp de Tarragona són els únics que continuen estancats.

Tenint en compte només els que conformen el sistema Ter-Llobregat (Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç), l'augment és també significatiu. El Govern va decretar l'emergència als 202 municipis que beuen d'aquest conjunt de pantans l'1 de febrer, quan les reserves estaven al 16,1%, pràcticament vint punts per sota d'ara.