El jutjat de Barcelona demana a les parts si s’ha d’amnistiar els policies nacionals encausats per agredir votants l’1-O

El jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona ha donat cinc dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la possible aplicació de la llei d’amnistia en el cas dels policies nacionals encausats per agredir votants independentistes l’1-O del 2017. En una breu providència d’un paràgraf, la magistrada instructora Maria Àngels Falip, insta la fiscalia, les acusacions i les defenses a pronunciar-se. L’acusació d’Irídia ja va anunciar que s’oposaria a l’amnistia dels policies, en considerar que podrien haver comès delictes de tortures o tractes inhumans o degradants contra els votants, fets que estan exclosos de la llei d’amnistia. Per la seva banda, del mig centenar de policies encausats, almenys una desena ja han anunciat que la demanaran.

Al febrer l'Audiència de Barcelona va confirmar la decisió del jutjat d'enviar a judici un total de 46 policies nacionals per les càrregues a les diferents escoles de la ciutat de Barcelona durant l'1 d'octubre del 2017. Refermava, així, el criteri del magistrat instructor, que considera que existeixen prou indicis de delictes de lesions i contra la integritat moral en aquest cas. En la resolució, el tribunal descarta investigar més agents —motiu dels recursos d'apel·lació de les acusacions—, però també descarta arxivar la causa contra cap d'ells denegant les peticions de les seves defenses, amb el suport majoritàriament pel ministeri fiscal.

La interlocutòria estableix que “la qualificació jurídica indiciària que atorga la interlocutòria als fets descrits va més enllà de simples delictes de lesions i apunta clarament a que algunes conductes podrien ser incardinades en el delicte contra la integritat moral comès per funcionari públic".

La interlocutòria del jutjat envia a judici 46 policies i arxiva la causa per a 21 més. Òmnium, Irídia i l’ANC van recórrer contra alguns d’aquests arxivaments, però l’Audiència els va confirmar. Pel que fa als agents investigats, s’han desestimat els seus recursos contra la seva imputació. El tribunal diu que hi ha moltes evidències i imatges que indiquen que es podrien haver comès abusos policials com lesions i delictes contra la integritat moral contra els votants independentistes. De fet, el tribunal retreu a alguns policies que van assegurar que no eren al lloc dels fets tot i que les imatges els desmenteixin. L’Audiència també avala que siguin jutjats alguns comandaments per donar les ordres de càrregues desproporcionades.