Malestar a ERC per si Junts aparqués Puigdemont i cedís la investidura a Illa

Si algú pensava que el pacte Junts-ERC a la Mesa del Parlament seria el principi d’una paquet independentista anava desencaminat. Els republicans estan molestos perquè, malgrat que el nou president del Parlament és Josep Rull, de Junts, els postconvergents hagin decidit cedir la iniciativa a Salvador Illa (PSC) perquè sigui el primer a intentar ser investit president. És a dir, hi ha perplexitat a ERC pel fet que Junts no aposti en primer lloc per intentar fer president Carles Puigdemont. "Estem al·lucinant amb Junts proposant Illa. No s’entén", van explicar ahir fonts de la direcció d’ERC al diari El Periódico, del mateix grup editorial de Regió7.

Per posar context a l’enuig i a la perplexitat que hi ha en les files republicanes cal remuntar-se a gener del 2018. Llavors, la presidència de la Cambra va recaure en Roger Torrent (ERC) i es va haver d’enfrontar a nombroses pressions de Junts per investir Puigdemont a distància. Aquesta operació hauria tingut costos judicials, ja que l’expresident ja residia a Bèlgica i el Tribunal Constitucional va advertir en contra d’aquesta investidura tots els membres d’aquella Taula. Torrent va posposar el ple que havia d’investir Puigdemont i això va obrir un intercanvi d’hostilitats entre els dos partits que va deixar una de les moltes cicatrius que avui continuen obertes.

Sis anys més tard, l’esquema torna a ser semblat, només que ara és Junts qui presideix el Parlament. És per això que als republicans els ha molestat que, ara, malgrat ostentar la presidència de la Cambra, els postconvergents no hagin donat prioritat a Puigdemont per intentar una investidura i passin la pilota a Illa. "No s’entén que proposin Illa", afirmen les mateixes fonts, que recorden que tant en la campanya de les eleccions catalanes com en la de les europees, Junts va garantir que Puigdemont era el candidat a la investidura. "Deien que tornaria, que no tenen cap altre candidat", reblen.

ERC, que no garanteix els seus vots ni a Puigdemont ni a Illa, sospita que, després de la decisió de Junts de donar pas primer al postulant socialista perquè intenti una investidura, hi podria haver un nou incompliment de la paraula del líder moral de Junts. És a dir que, igual que el 2017 va prometre que si podia ser president tornaria, i no ho va fer, ara estigui preparant una renúncia similar. Aquesta vegada, Puigdemont va prometre que tornaria sí o sí el dia de la investidura, el 25 de juny, sent ell o bé algú altre el candidat. El problema és que aquell dia, amb les traves del poder judicial a l’amnistia, difícilment tindrà resolta la seva situació judicial com per tornar amb garanties, perquè podria ser detingut al tenir activa l’ordre de detenció nacional.

L’esperit del pacte

Una altra derivada de la maniobra de Junts de cedir a Illa la iniciativa és que ERC considera que, en certa manera, s’ha traït l’esperit del pacte de la Mesa del Parlament. Marta Rovira i Puigdemont es van veure fa uns dies a Ginebra per forjar aquest pacte. Allà, Rovira va exigir als postconvergents que, si volien arribar a acords, després no abonessin maniobres estranyes. "L’acord era també que no hi hauria jugades mestres. Que no es farien invents i entenem que amb Rull proposant això [que sigui Illa qui intenti la investidura] és una jugada estranya. Sembla una altra jugada mestra i contradiu Puigdemont dient que estaria en la investidura", diuen des d’ERC.

