Serrat: "L'amnistia és una possibilitat d'aplanar el camí de la convivència a Catalunya"

El cantautor Joan Manuel Serrat ha defensat l'amnistia com una possibilitat "gran" per aplanar el camí de la convivència entre les diferents maneres d'entendre Catalunya. És un bon recurs "perquè el suflé baixi", considera, segons ha dit a preguntes dels periodistes en una roda de premsa prèvia a la seva investidura com a doctor honoris causa per la Universitat de Burgos (UBU).

Serrat s'ha mostrat partidari de l'amnistia pel camí recorregut que s'ha fet des de la resposta "desproporcionada i exagerada" del 155 a Catalunya, a la qual, "en lloc d'acudir-hi els bombers hi van acudir els piròmans".

"Soc partidari d'intentar entendre aquell que pensa i actua de manera diferent de mi amb l'esperança que ell també intenti entendre la meva manera de veure i actuar", ha afirmat el músic.

Primer artista que va cantar en català a TVE i pioner també a col·locar una cançó en català al número 1 a Espanya, Serrat també ha analitzat la situació actual a Espanya i ha lamentat que "vivim problemes d'intolerància i tragèdies espectaculars i properes", però que acaben sent fugaces pel tractament informatiu que reben.

Sobre l'ascens de l'extrema dreta a les eleccions europees, Serrat ha comentat que, "en temps de crisi, dificultats, desconfiança envers les institucions i els governants, es produeix l'aparició de forces salvadores, redemptores de la pàtria que intenten treure'n profit”. És "una constant dels tirans al llarg de la història, que té a més el mal costum de repetir-se", ha indicat, que aprofiten "per guanyar-li terreny a la democràcia", així que els demòcrates han d'estar atents, intentar corregir els errors i "defensar la tolerància, la llibertat i la democràcia".

Escriptor sense intenció de tornar als estudis de gravació

Durant l'acte, Joan Manuel Serrat ha reconegut que, tot i haver-se retirat, continua escrivint, perquè escriure és com un automatisme a la seva vida, però no té cap intenció de gravar perquè no li agrada "com està la indústria discogràfica” actualment.

El cantant ha explicat que la seva decisió de retirar-se dels escenaris no va ser fruit d'un impuls, un estat de salut ni un desacord amb la gent, sinó perquè entén que "tot té un final i és millor acabar-ho un abans no l'acabin". I creu que la importància d'un text, d'una cançó, la donen la seva permanència en el temps, ha conclòs.