El TSJC dona cinc dies a les parts de vuit casos més perquè es posicionin sobre la llei d'amnistia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat cinc dies a les parts de vuit casos més perquè es posicioni sobre si consideren que poden ser inclosos o no dins dels supòsits de la llei d'amnistia. A les interlocutòries, l'alt tribunal de Catalunya afirma que la Secció d'Apel·lació Penal té diversos assumptes amb recursos contra la sentència d'instància pendents que poden estar afectats per la norma publicada al BOE l'11 de juny. En casos com aquest, la llei d'amnistia insta a actuar, precisament, donant cinc dies a les parts perquè es pronunciïn sobre si consideren amnistiats tots o alguns dels delictes de la causa.

Els vuit casos provenen de l'Audiència de Barcelona i es dona el cas que en totes elles el TSJC indica que revisarà les al·legacions que es presentin el 25 de juny al matí, totes seguides.

Entre els vuit casos apareixen agents dels Mossos d'Esquadra o bé com a apel·lants o bé com a apel·lats. Es pot donar el cas, doncs, que siguin agents condemnats per lesions durant les manifestacions del procés sobiranista que van recórrer la sentència i que ara poden demanar acollir-se a la llei d'amnistia o agents que resultessin lesionats en aquests esdeveniments que hagin recorregut la sentència contra els agressors.