El fiscal general ordena als fiscals del procés perdonar tots els delictes, inclosa la malversació amb què s'acusa Puigdemont

El Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha ordenat aquest divendres als quatre fiscals del judici a l'1-O que es posicionin a favor d'amnistiar als encausats del Tribunal Suprem. Segons han apuntat fonts del Ministeri Públic, els ha avisat que els delictes del judici del procés, inclosa la malversació agreujada, entren dins de l'àmbit d'aplicació de la llei acordada entre el PSOE i l'independentisme. Així, ha demanat que s'aixequin les ordres de detenció que afecten els dirigents independentistes com Carles Puigdemont.

L'ordre del fiscal general, a més, considera que els seus subordinats van confondre "l'ànim de lucre" que exigeix el delicte de malversació amb "l'enriquiment personal de caràcter patrimonial" que l'amnistia deixa fora. Ara, els fiscals del Suprem han de decidir si acaten al seu cap o eleven el xoc a la junta de fiscals prevista per dimarts vinent.

El Fiscal General, que també avisa que els fets condemnats no van produir una afectació directa als interessos financers de la Unió Europea, va demanar ahir als fiscals de sala -una trentena de noms de la cúpula fiscal al Suprem, l'Audiència Nacional o el TC, entre d'altres- que es reservessin dimarts vinent per a la possible celebració d'una junta per tractar l'aplicació de la llei d'amnistia en cas de xoc amb els fiscals de l'1-O.

Aquesta trobada, que encara no està formalment convocada, es produirà si finalment els quatre fiscals del procés confirmen la seva oposició a aplicar la norma, com els ha demanat García Ortiz aquest divendres. Segons fixa l'article 27 de l'estatut del Ministeri Públic, la reunió de la junta es pot pronunciar en cas de desavinença entre un fiscal i un superior, com es dona en aquest cas, tot i que la decisió final sobre l'aplicació de la llei la mantindria Garcia Ortiz, favorable a la norma.

Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno i Fidel Cadena han de confirmar ara la seva oposició a aplicar la llei a Oriol Junqueres o Jordi Turull, entre d'altres encausats del procés. De fet, dimecres passat els quatre fiscals de l'1-O ja van enviar un escrit al Fiscal General de l'Estat on deien que la malversació no és amnistiable i on apuntaven que s'apartaran si García Ortiz els imposa defensar el criteri contrari.

El cas de Puigdemont

Al seu text, els fiscals també proposaven mantenir les ordres de detenció a l'Estat dictades conta l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Torni Comín i Lluís Puig. Ho argumentaven assegurant que l'aixecament de les mesures cautelars i ordres de detenció només es podien acordar en cas que l'òrgan judicial competent determini finalment que les conductes que se'ls imputen eren amnistiables.

La "pre convocatòria" dels fiscals es produeix en un moment marcat per l'escàs marge que disposa la FGE per decidir-se sobre l'amnistia. De fet, la Fiscalia disposa d'un termini de només cinc dies –que començava ahir- per pronunciar-se sobre l'aplicació de l'amnistia sobre els condemnats del procés. Aquest és el marge que la Sala Penal del Tribunal Suprem va establir aquest dilluns per a totes les parts un cop la llei av aparèixer publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).