Curiosos s'acosten al pantà de Sau per veure com s'ha omplert amb les pluges de les darreres setmanes

Degoteig constant de visitants i famílies aquest diumenge al pantà de Sau (Vilanova de Sau, Osona). La majoria ho fan encuriosits per com han impactat les darreres pluges en l'embassament, situant-ne el nivell al 41,5% de la seva capacitat. Però també pel fet que l'aigua que ha caigut hagi cobert la base de la coneguda església de Sant Romà. Un dels visitants, en Joan, admet a l'ACN que tot i que li hagués agradat poder passejar prop de l'església, prefereix "per damunt de tot" que hagi plogut i s'hagi omplert. Ara per ara l'accés és lliure, però a partir del 22 de juny es tronarà a imposar el sistema de reserves. En total hi ha 84 places d'aparcament i el preu serà de cinc euros per a cotxes i dos per a motos.