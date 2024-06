Un informe del Parlament acredita que Ignacio Garriga va inloure despeses personals al compte de Vox de la cambra

Un informe de l'Oïdora de Comptes del Parlament acredita que Ignacio Garriga, president del grup parlamentari de Vox, hauria inclòs despeses personals per un valor de més de 39.000 euros, al compte de Vox a la cambra entre els anys 2021 i 2022. Segons el document publicat per 'El Confidencial' i que ha pogut comprovar l'ACN, Garriga hauria carregat despeses com la quota de l'AMPA dels seus fills, serveis de perruqueria o tiquets de restauració com ara Glovo. La Mesa de la Diputació Permanent va demanar el passat 28 de maig al líder del grup d'ultradreta aclariments per aquesta qüestió i és un dels temes que haurà de fer front el nou president del Parlament, Josep Rull. L'ACN no ha pogut contactar amb Vox.

Les despeses personals són de 50 euros de l'AMPA, 53,89 euros de Casa Ametller, o de 603,35 de Glovo. A més, hi ha 38.496,59 euros sense justificar corresponents a diverses factures a nom d'Ignacio Garriga. Ara la Mesa podria demanar aquestes factures, però segons el reglament, el grup parlamentari no està obligat a facilitar-les.

A l'informe, l'Oïdora de Comptes recomana modificar l'actual normativa, ja que es tracta de fons públics, per tal que hi hagi més control financer.

Més control financer

Durant l'anterior legislatura es va modificar el reglament de les subvencions que reben els grups parlamentaris. A partir de la legislatura que es va encetar la setmana passada, els partits tindran un control financer més exhaustiu per verificar que les despeses corresponen a l'activitat del grup parlamentari.

Aquest informe arriba després que l'anterior diputada de Vox per Tarragona, Isabel Lázaro, denunciés a l'Oficina d'Antifrau la formació per un presumpte cas d'irregularitat financera lligada als comptes del grup del Parlament. Antifrau va traslladar la carpeta a l'Oïdora de Comptes que és qui té la competència dins la cambra.