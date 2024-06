Rodalies reprèn amb normalitat el servei de l'R4, R3, R7 i R12: “Hem perdut tot un mes”

Aquest dilluns, l’estació de Montcada Bifurcació, a Montcada i Reixac (Vallès Occidental), ha recuperat la freqüència de trens habitual de totes les línies. Feia més d’un mes que l’R3, R4, R7 i R12 estaven alterades per un robatori de coure ocorregut el 12 de maig. Una de les línies més afectades ha estat l’R3, de la qual els usuaris consultats per l’ACN han agraït la represa amb certa crítica. “Celebrem poder tornar a agafar aquesta línia, però hem perdut tot un mes. És una pena que tinguem tantes dificultats malgrat tota la infraestructura que hi ha”, apunten. Altres han entomat la recuperació dels horaris habituals amb escepticisme: “Diuen que avui els trens aniran bé, però no sabem si és una llegenda i ho volem comprovar".

Les andanes de la històrica i vella estació de Montcada Bifurcació tornen a acollir el pas continuat de trens, després de més d’un mes amb tant sols l’R4 a ple funcionament. Per les estretes instal·lacions d’aquest enclavament han passat aquest dilluns diversos usuaris que han agraït poder disposar de més freqüència de trens, sobretot per anar a Barcelona, si bé alguns d’ells han mostrat també vàries crítiques.

En Daniel necessita agafar el tren des d’aquesta estació vallesana per anar un parell de dies cada setmana a Barcelona. Davant la reducció del servei durant l’últim mes, s’ha vist obligat a utilitzar autobusos o bé vehicles compartits. “Hem perdut tot un mes”, ha lamentat, mentre ha assegurat que la represa del servei li genera una tranquilitat relativa “perquè cada matí cal estar igualment pendent de l’app per comprovar si hi ha noves incidències, i això no és agradable”.

A la mateixa andana, en Raül i la Meritxell també han agraït la recuperació de tots els serveis de Rodalies a Montcada Bifurcació però han asseverat que “les incidències i problemes no són cosa del darrer mes, sinó que són quelcom continuat”. Ell ha afegit que utilitza sovint l’R2 Nord des del Prat de Llobregat, “i és un desastre, sobretot per la falta d’informació”. Resignat, ha dit que entoma la fi de l’incidència del robatori de coure a Montcada, “com una llegenda”. “Segur que aviat torna a passar alguna cosa”, ha augurat.

Al seu torn, la Marcela ha relatat que cada dia ha d’anar a Barcelona un parell de vegades perquè treballa en una empresa de neteja on fa torns discontinus. S’ha mostrat “molt contenta” de la represa del servei de l’R3, ja que l’últim mes amb prou feines disposava d’un tren cada mitja hora per arribar a Barcelona, i ha lamentat que el bus alternatiu “o no passava, o passava ple”. Ha assegurat que des del 12 de maig s’ha vist obligada a fer-se “un fart de caminar” per anar a Torré Baró a buscar alternatives de transport.

També se li ha fet feixuc a l’Adrian, un jove que cada matí va a Sants i que aquest dilluns ha celebrat “no haver de pensar organitzacions addicionals” a la rutina habitual. “No sé si el que hem viscut les últimes setmanes ha estat un patiment, però et puc assegurar que l’experiència no ha estat ‘guai’”, ha apunta, tot destacant que els busos i trens durant el darrer mes “anaven molt més plens”.

Una altra usuària, la Lluïsa, ha passat avui per Montcada Bifurcació com a estació on fer un transbord puntual. En el seu cas, ve de Lliçà d’Amunt i ha d’anar a una visita mèdica a Terrassa. Per a un trajecte que en cotxe serien 36 minuts, hi ha d’invertir mig matí perquè necessita anar-hi en tren, fet que l’obliga a arribar fins a les portes de Barcelona per després redirigir-se cap a la ciutat egarenca. “Ja estic acostumada a què els trens sempre van tard, de manera que surto de casa amb més d’una hora de temps”, explica, amb un petit somriure: “Encara bo que avui estic de bon humor”.