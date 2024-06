Diana Riba, elegida presidenta del grup de l'Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu

L'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha estat escollida aquest dimarts presidenta del grup de l'Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu, del qual formen part els republicans. Riba substitueix Jordi Solé, que deixa la presidència en no repetir com a eurodiputat perquè va quedar fora de les llistes d'ERC a les eleccions europees. En un comunicat, la formació ha apuntat que l'elecció de Riba ha estat per unanimitat. L'eurodiputada republicana ha remarcat que es tracta de "l'únic grup polític a l'Eurocambra que reivindica el dret a l'autodeterminació de les nacions sense estat europees alhora que treballa per impulsar una Europa més justa, verda i feminista".

Riba també ha remarcat que és "crucial" que les dones ocupin càrrecs de responsabilitat. "Una Aliança Lliure Europea feminista ha estat i serà sempre un dels meus puntals polítics", ha afegit.

A l'Eurocambra, l'Aliança Lliure Europea forma part del grup dels Verds.