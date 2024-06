El Govern rebaixa les restriccions per sequera al sistema Ter-Llobregat, que retorna a la fase d'alerta

El Govern ha decidit aixecar l'estat d'excepcionalitat per sequera en els 202 municipis del sistema Ter-Llobregat, entre ells Manresa, Berga, Igualada, Girona, Barcelona i la seva àrea metropolitana, i passar a la fase d'alerta, segons ha acordat la Comissió Interdepartamental de Sequera aquest dimarts.

L'entrada en vigor es produirà a principis de la setmana vinent, quan es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat. La decisió s'ha pres arran de la recuperació de les reserves d'aigua, que estan al 38,5%, amb 236 hectòmetres cúbics, a l'àmbit del Ter-Llobregat. En fase d'alerta, es permeten 250 litres per habitant i dia i reduccions en diferents àmbits.

Amb aquest canvi, el Ter-Llobregat torna a l'escenari en què es trobava al novembre del 2022. A principis de març, les reserves en aquest àmbit eren del 15% amb 91 hectòmetres cúbics, una diferència "abismal" amb l'estat actual, segons ha dit el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Segons les dades facilitades per Mascort, des del juny s'han acumulat 37 hectòmetres cúbics d'aigua al Ter-Llobregat.

A partir de l'entrada en vigor dels canvis de fase, hi haurà 12 municipis (35.007 habitants) en situació de normalitat, 52 (785.232) en prealerta, 255 (més de sis milions d'habitants) en alerta, 293 (678.728 habitants) en excepcionalitat i 17 (151.516 habitants) en emergència I.

Pel que fa de les 18 les zones definides en el Pla de Sequera, dues segueixen en normalitat (Banyoles i l'aqüífer de Tarragona); una en prealerta (Consorci d'Aigües de Tarragona), cinc en alerta (aqüífer del Baix Ter, capçalera del Llobregat, embassaments del Ter, embassaments del Llobregat i del sistema Ter-Llobregat); vuit en excepcionalitat (Anoia Gaià, aqüífers del Fluvià, Muga i Carme Capellades, capçalera del Ter, Empordà, Llobregat mig, Prades Llaberia i Serralada Transversal) i dos en emergència I (Riudecanyes i els municipis de Vallirana, Vacarisses i Sant Feliu de Codines; i Darnius Boadella).

Reducció d'usos d'aigua i algunes prohibicions

En el cas de la fase d'alerta del Ter-Llobregat, les limitacions són d'una reducció d'aigua respecte al consum normal del 30% per a usos recreatius que impliquin reg i del 5% per a altres usos recreatius, del 25% per a reg agrícola, del 10% per a usos ramaders i del 5% per a usos industrials.

Pel que fa a l'abastament domèstic, s'estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir tots els municipis com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'omplir fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, limitacions per omplir piscines i també per netejar vehicles. En el cas de les piscines, no es podran omplir ni reomplir si no tenen sistema de recirculació de l'aigua i en el cas que es faci s'haurà de fer sempre amb les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

Tot i estar a les portes de l'estiu, Mascort ha expressat calma pel que fa a la situació i ha assegurat que un consum estàndard en aquests mesos "no ha de ser un problema". A més, ha destacat que les reserves d'aigua són superiors a les de l'estiu passat i el consum ha seguit una tendència decreixent. Ha assegurat que encara que no plogués a la tardor, hi hauria "mesos" per davant sense que calgués tornar a l'emergència.

Sobre la possibilitat que Darnius-Boadella passés a excepcionalitat si continua la millora, el conseller ha concretat que el pla de sequera diu que això pot passar si s'arriba als 21 hectòmetres cúbics -actualment té 14-. Ha afegit però que si s'assolissin els 18, entenent que al juliol i l'agost ja no hi hauria reg de la pagesia, es "podria plantejar" el canvi. "Però el llindar serien 21 en condicions normals", ha repetit.

"La sequera no ha acabat" i preocupació al sud

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha celebrat que les darreres pluges permetin flexibilitzar les restriccions però ha insistit que la sequera "no ha acabat". En aquest sentit, ha expressat la seva preocupació per la situació al sud del país, a l'entorn de Siurana-Riudecanyes, "on no ha plogut pràcticament res" i hi ha "moltes dificultats". De fet, ha concretat que hi ha municipis que fins ara no necessitaven l'abastiment amb cisternes i ara l'estan requerint.

Per això, ha reivindicat que és "imprescindible" mantenir l'actuació de contenció en el consum de l'aigua i l'actitud "responsable" que ha celebrat s'ha portat a terme en els darrers mesos. De fet, el consum d'aigua al maig va ser un 5% inferior al del mateix mes de l'any passat.

S'habilitaran les dessaladores portàtils però s'allargarà l'arribada de la del Port

Tot i la millora de la situació hidrològica, el Govern ha destacat que continua treballant per incrementar la disponibilitat d'aigua i no repetir el que ha assegurat que va passar el 2008 en aturar-se obres previstes per la millora de la sequera. En aquest sentit, Mascort ha detallat que es manté la instal·lació de 12 dessalinitzadores mòbils a l'Alt Empordà. Les quatre primeres està previst que s'instal·lin a Empuriabrava al juliol, quatre més a Roses a l'agost i la resta també a Empuriabrava a la tardor.

Pel que fa a la del Port de Barcelona, ha detallat que com que ja no s'està en emergència, les gestions seguiran els tràmits ordinaris i, per tant, s'allargarà en el temps la seva contractació i posada en marxa, que inicialment s'havia plantejat que pogués ser a l'octubre. D'altra banda, Mascort ha reiterat les crítiques per l'endarreriment per part del govern espanyol per licitar les obres de la dessalinitzadora de la Tordera. Ha concretat que aquest dilluns van rebre la darrera versió del conveni i ha esperat que la licitació es faci al més aviat possible.

Com a mesures estructurals, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) està construint diversos pous al tram final de Besòs -Montcada, Barcelona i Sant Adrià del Besòs-, que preveu tenir enllestits al juliol. Aquests sis pous serviran per aportar aigua a les futures plantes potabilitzadores que es construiran en aquesta zona, i de les quals l’ACA està redactant els projectes bàsics.

En l’àmbit de l'Alt Empordà, segueixen duent-se a terme treballs per aportar aigua regenerada al riu la Muga. També en aquesta comarca, l'ACA ha aprovat el conveni per a la construcció de diversos pous a l’entorn de Peralada, amb l’objectiu de disposar de més aigua a les xarxes d’abastament que hi ha en aquesta zona.

A banda, a les capçaleres del Ter i del Llobregat i a la zona de Girona, l’ACA ha realitzat una sèrie de sondejos amb l’objectiu de disposar de més aigua a través de la construcció de diversos pous.

L'ens d’abastament d'aigua ATL continua executant les obres d’emergència de noves connexions a la xarxa Ter-Llobregat dels municipis de Vallirana (Baix Llobregat) i nou localitats de l'Anoia i del Bages amb reserves inestables.

D'altra banda, han finalitzat les obres de la canonada de l'estació de tractament d'aigua potable de Sant Joan Despí i les obres a l'estació regeneradora del Prat de Llobregat. D'altres continuen en marxa i està previst que properament comencin les obres de millora a les potabilitzadores del Ter i d'Abrera, entre d'altres.