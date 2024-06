Illa no anirà al primer debat d'investidura i demanarà més temps al Parlament per formar un pacte progressista

El primer secretari del PSC i candidat a la presidència del Govern, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns a la nit que no concorrerà al primer intent d'investidura que celebri el Parlament de Catalunya perquè li cal més temps per formar un pacte progressista. "Diré al president del Parlament que aniré a la investidura, però que necessito més temps per poder formar una majoria progressista, l'única que pot fer-la viable", ha dit el líder socialista entrevistat a la Cadena SER. Illa ha reiterat que amb ERC i Comuns suma una majoria absoluta de 68 diputats, xifra a la qual no arriben les combinacions sobiranistes que podria intentar el seu rival a la presidència, Carles Puigdemont.

Illa ha analitzat els resultats del 12-M i ha considerat que hi ha tres majories aritmètiques possibles, una amb PSC i Junts, que al seu parer "no és viable" perquè els de Puigdemont "ja han dit que volen repetir eleccions"; una altra amb PP i Vox, però Illa ha recordat que es va comprometre a "no fer res amb la ultradreta", i una altra amb ERC i Comuns que és "l'única políticament viable". Illa ha subratllat que aquesta última "necessita el lideratge del PSC".