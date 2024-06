Josep Maria Jové repetirà com a president del grup parlamentari d'ERC i Marta Vilalta com a portaveu dels republicans a la cambra després que la reunió dels diputats d'ERC hagin avalat la decisió.

Jordi Albert s'incorporà com a portaveu adjunt de la formació a la cambra en substitució de Jordi Orobitg, que no va entrar com a diputat després de les darreres eleccions del 12 de maig. La previsió és registrar formalment el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya quan venç el termini, el dijous 20 de juny.

Els tres són diputats des de l'any 2018.