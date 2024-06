Puigdemont demana al Tribunal de Comptes que li apliqui l'amnistia i s'arxivi el seu cas sense "més dilacions"

La defensa de l'expresident Carles Puigdemontha demanat al Tribunal de Comptes (TdC) que li apliqui la llei d'amnistia i arxivi el seu cas sense "més dilacions". En un escrit, reclama que se li alcin les cautelars acordades al seu dia i s'aparquin totes les actuacions vigents "sense incórrer en qualssevol altres aventures jurídiques sense qualsevol suport legal".

Tanmateix, recorden que la llei pactada entre el PSOE i l'independentisme és aplicable a aquest organisme de control "en qualsevol fase del procés". Així, demana l'arxiu de les actuacions, prèvia audiència del Ministeri Fiscal i de les entitats del sector públic perjudicades pel menyscabament dels cabals públics relacionats amb els fets amnistiats, quan aquestes no s'hagin oposat.

Els representants de Puigdemont aposten per aplicar una resolució absolent de responsabilitat comptable a l'expresident tenint en compte, a més, que no hi ha cap entitat del sector públic perjudicada pel menyscabament dels cabals o efectes públics relacionats amb els fets amnistiats. De fet, remarquen que hi ha "inexistència de perjudici" per part de la Generalitat de Catalunya que, seria l'única amb interès legítim per demanar-ho.

Segons les al·legacions del líder de Junts, el Tribunal de Comptes espanyol no té competència per plantejar "directament" una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). És més, apunten que la possibilitat de plantejar qüestions prejudicials està reservada als "òrgans jurisdiccionals" dels estats membres. "No qualsevol pot anar al TJUE, sinó només aquells que compleixen els requisits necessaris. I aquest Tribunal de Comptes, clarament, no els compleix", resumeixen.

De la mateixa manera que la defensa de Puigdemont no veu possible que el TdC vagi al TJUE per evitar l'amnistia, també indiquen que és impossible que aquest òrgan pugui plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat davant la norma. De fet, apunten que la facultat de plantejar qüestions d'inconstitucionalitat està reservada a jutges i tribunals. "Com hem exposat, aquest òrgan constitucional de tribunal només en té el nom", ressalten.

El judici comptable al procés

El passat mes de maig el Tribunal de Comptes (TdC) va declarar la finalització del judici contra més d'una trentena d'ex alts càrrecs del Govern per les despeses de l'1-O i d'Exteriors durant el 'procés'. La consellera d'enjudiciament va dictar aleshores una providència per la qual es declaraven concloses les actuacions del procediment de reintegrament. La fiscalia demana 3,1 milions als expresidents de la Generalitat, Artur Mas i Carles Puigdemont, i a la resta d'ex alts càrrecs.

Entre els demandats també hi ha l'exvicepresident Oriol Junqueras, diversos exconsellers i altres càrrecs de l'executiu, el Diplocat i de les delegacions a l'estranger. Tot i que les defenses havien demanat suspendre el procediment perquè previsiblement seran amnistiats, la consellera d'enjudiciament ho va descartar i la vista es va celebrar el novembre passat.

La fiscalia demana una responsabilitat patrimonial de 3,1 milions d'euros, uns 336.000 menys dels inicialment reclamats als encausats perquè havia retirat del còmput la campanya 'Civisme'. Per la seva banda, Societat Civil Catalana, també acusació, reclamava més de 5 milions d'euros tant pels costos d'organitzar i celebrar l'1-O com per la despesa de la "política exterior" desplegada pel Govern a través del Diplocat durant els anys del 'procés'.

A banda de Mas, Puigdemont i Junqueras, altres encausats rellevants són els exconsellers Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig i Neus Munté; exsecretaris generals com Albert Royo, Joaquim Nin, Roger Albinyana, Josep Ginesta o Aleix Villatoro; secretaris de departaments i delegats de la Generalitat a l'estranger com Amadeu Altafaj, Martí Anglada, Andrew Scott o Josep Suàrez Iborra.

