Rull enceta aquest dimarts la ronda de contactes per a la investidura sense un candidat clar

El president del Parlament, Josep Rull, comença aquest dimarts la ronda de contactes per a la investidura d'un president de la Generalitat. Els primers en passar pel seu despatx seran els comuns. La seva líder, Jéssica Albiach, s'hi dirigirà a dos quarts d'una. Els encarregats de tancar la ronda seran ERC, que es reuniran amb Rull demà, dimecres, a la una del migdia. Aquestes trobades entre Rull i els líders dels partits són el pas previ perquè el president del Parlament decideixi si convoca un ple d'investidura, que es produiria el 25 de juny, la data màxima abans d'activar el compte enrere.

Aquest dimarts al migdia Rull es reunirà primer amb Albiach i després amb el dirigent de Vox, Ignacio Garriga, a dos quarts de dues. Mitja hora més tard hi anirà el PPC, representat per Alejandro Fernández. A la tarda seguiran les reunions, primer amb les diputades de la CUP Laia Estrada i Pilar Castillejo, a dos quarts de quatre, i en acabat amb Aliança Catalana, a un quart de cinc.

La ronda de contactes es reprendrà el dimecres. A les 11 del matí serà el torn d'Albert Batet, de Junts, i el seguirà el líder del PSC i guanyador de les eleccions, Salvador Illa, a les 12. Finalment, els diputats d'ERC Josep Maria Jové i Marta Vilalta es reuniran amb Rull a la una del migdia.

Un cop hagi escoltat totes les formacions Rull anunciarà si convoca un ple d'investidura. Els darrers dies el president del Parlament ha assegurat que tindrà en compte les intencions dels diversos dirigents i si algú es postula per a la presidència. En cas de fer-ho, també valorarà de quants suports disposa.

Si finalment decideix convocar el ple, el debat serà el dia 25 de juny. Al matí hi intervindria el candidat a la presidència i se suspendria la sessió fins a la tarda, quan parlarien els grups parlamentaris. La votació no es faria fins l'endemà, el 26 de juny, i si cap candidat assolís la majoria absoluta es repetiria al cap de dos dies.

'Acte equivalent' a una investidura si no hi ha candidat

També hi ha la possibilitat que els partits confirmin a Rull que de moment no tenen els suports necessaris per a la investidura i que el president del Parlament consideri que, per tant, cap candidat té opcions. En aquest cas es podria convocar el que es coneix com a 'acte equivalent' a un debat d'investidura.

Aquest acte equivalent consistiria en una comunicació al ple informant que de moment no hi ha candidat possible i que, per tant, s'activa el compte enrere per a la convocatòria automàtica d'eleccions. El termini acabaria el 26 d'agost i, si fins a aquest moment no s'hagués aconseguit arribar a cap acord entre els grups parlamentaris, les eleccions es convocarien automàticament per al cap de 54 dies.

Ja hi ha un precedent d'acte equivalent després que l'octubre del 2020 el llavors president del Parlament, Roger Torrent, comuniqués als grups parlamentaris que no hi havia un candidat per ser investit president de la Generalitat que pogués substituir el cap de l'executiu inhabilitat Quim Torra. En aquell cas no hi va acabar havent nou president, es va esgotar el termini i es va convocar eleccions automàticament per al cap de 54 dies, el 14 de febrer del 2021.

Cap candidat clar a la investidura

De moment, els dos candidats que s'han postulat per ser el futur president de la Generalitat han estat els dirigents del PSC i de Junts, Salvador Illa i Carles Puigdemont, respectivament. Ara per ara cap dels dos té els suports suficients per a aconseguir-ho, però. De fet, les negociacions formals per a la investidura no començaran fins aquesta mateixa setmana.

En el cas dels socialistes, aquest mateix dilluns al vespre Illa va afirmar en una entrevista a la Ser que comunicarà a Rull que té intenció de presentar-se a la investidura però que, de moment, necessita "més temps". Els darrers dies Illa ha demanat als partits "sensatesa, compromís i responsabilitat" per evitar el bloqueig i ha apel·lat a la "negociació i a enraonar", a part d'insistir que el proper govern sigui "progressista".

Pel que fa a Junts, el secretari general del partit, Jordi Turull, va assegurar la setmana passada que Puigdemont no provaria de ser investit si no tenia els suports per ser president, i de moment s'estan centrant a convèncer ERC perquè els faci costat. En el cas de Junts hi ha també la incògnita de si Puigdemont, actualment a l'exili, podrà tornar per a un hipotètic debat d'investidura sense ser detingut.

Des d'ERC han lamentat que, de moment, no tenen constància de cap proposta ni del PSC ni de Junts. A més, ja han advertit els socialistes que sense el finançament singular serà "molt difícil" donar suport a una investidura d'Illa i han demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "mogui fitxa". Pel que fa als comuns, de moment insten tant ERC com el PSC a negociar per a aconseguir un govern progressista. De totes maneres, són partidaris que no es convoqui un debat d'investidura fins que un candidat no tingui garantits els suports.

El PPC, per la seva banda, ha volgut deixar clara la seva postura abans de reunir-se amb Rull. En una entrevista a RTVE el secretari general del partit, Santi Rodríguez, ha avançat que és "pràcticament impossible" que s'abstinguin per facilitar la investidura d'Illa i traslladaran al president del Parlament que no pensen donar-li suport.