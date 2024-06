Carrizosa dimiteix de president de Cs Catalunya

Carlos Carrizosa ha anunciat en una carta a la militància que dimiteix de president del Comitè Autonòmic de Ciutadans a Catalunya. "Els últims resultats electorals ens obliguen a plantejar-nos reformes profundes" afirma el fins ara líder taronja, que creu que hi continua havent un espai polític "de centre liberal no nacionalista" que la societat "enyorarà" quan la "deriva política" actual "acabi decebent la immensa majoria". Carrizosa també anuncia que no es desvincula del partit i que seguirà "aportant i ajudant amb lleialtat" com a militant. El fins ara president de Cs a Catalunya marxa lamentant les "defeccions i punyalades a traïció" que hi ha hagut al partit, però es queda amb la "grandesa" del partit en els "pitjors moments".

La carta als afiliats es va enviar la setmana passada però ha transcendit ara. Carrizosa hi mostra l'agraïment pel suport personal que ha rebut "malgrat els moments complicats" que ha hagut de gestionar en els darrers anys.

Al seu parer, el que queda ara al partit és "el destil·lat" de Cs, "els millors, els més animosos, els més honrats, els més forts, els més valents". També lamenta les "defeccions i apunyalaments a traïció" que hi ha hagut, però prefereix quedar-se amb "la grandesa i l'esperit d'equip" demostrada per "la majoria" en els "pitjors moments".