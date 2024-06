La Fiscalia demana al Suprem amnistiar el procés i retirar l'ordre d'arrest a Puigdemont

La fiscalia ha demanat aquest dimecres al Tribunal Suprem l’amnistia per als líders independentistes que compleixen condemna o estan investigats en la causa de l’1-O i per als dos investigats al mateix tribunal pel ‘cas Tsunami Democràtic’, Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg. A més, ha demanat que s’aixequin totes les mesures cautelars vigents, com les ordres de detenció pels polítics exiliats. Per al ministeri públic ni la malversació de l’1-O ni el suposat terrorisme del Tsunami no queden exclosos de l’amnistia. En tres escrits, es demana la finalització de les causes per a un total de deu polítics independentistes.

En l’escrit a la sala penal que va jutjar i condemnar diversos membres del Govern de Carles Puigdemont, la fiscalia demana que es declari extingida la responsabilitat criminal, i per tant la pena d’inhabilitació encara pendent i les responsabilitats civils i comptables, per a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa pels delictes de desobediència i malversació, així com els seus antecedents penals. També demana que s’arxivi la causa, encara oberta, contra l’exconsellera Clara Ponsatí per desobediència. En l’escrit a Llarena, la fiscalia demana l’arxivament de la causa per a Puigdemont, Toni Comín, Marta Rovira i Lluís Puig, i que suspengui totes les mesures cautelars.

Finalment, en l’escrit a la instructora del ‘cas Tsunami Democràtic’, Susana Polo, la fiscalia demana que s’arxivi la causa contra Puigdemont i Wagensberg. Segons el document, "no hi ha dubte" que "els fets objecte d'investigació a la causa es troben dins de l'àmbit objectiu contemplat a l'article 1 de la llei d'amnistia", i no estan afectats per "les exclusions establertes a l'article 2".

És un criteri oposat al que mantenia la fiscalia fa quatre mesos, quan Fidel Cadena –ara apartat pel Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz- sostenia que el Tsunami Democràtic era "un grup organitzat de caràcter terrorista" i Puigdemont el seu líder "absolut".

Al seu document d'aquest dimecres, la tinent fiscal recorda que encara que els actes del Tsunami s'investiguin com a terrorisme, no es pot considerar que "de forma intencionada" suposessin cap "greu violació dels drets humans", i per tant no poden quedar exclosos de l'aplicació de la norma.

A més, recorda que "està clar" que "no s'imputa a cap dels investigats" una altra de les excepcions de l'amnistia, "haver causat la mort, lesions al fetus o pèrdua o inutilitat d'un sentit" ni tampoc delictes tipificats com a "tortures ni tracte inhumà o degradant", que també queden exclosos de la llei.

I, per tant, conclou que "els fets objecte d'investigació en aquesta causa es troben dins de l'àmbit objectiu contemplat a l'article 1 de la llei orgànica 1/2024, sense que els afectin les exclusions establertes al seu article 2".