Una incidència informàtica col·lapsa el filtre del control de seguretat de la T2 de l'aeroport del Prat

Una incidència informàtica ha causat cues de fins a 40 minuts als filtres de seguretat de la T2B de l'aeroport del Prat aquest dimecres al matí. Segons han explicat fonts d'Aena, l'avaria s'ha produït a les vuit del matí i s'ha allargat una hora aproximadament.

Mentrestant, ha calgut fer les inspeccions de forma manual per garantir la seguretat. Per als viatgers que tenien un vol immediatament, se'ls ha derivat a la T2C, on els filtres han funcionat amb normalitat. Un cop resolta la incidència, la situació s'ha anat normalitzant a partir de mig matí. A la T1, el sistema ha funcionat amb normalitat.