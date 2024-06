Junts trasllada a Rull que Puigdemont "té intenció d'anar a la investidura però no ara"

Junts ha comunicat al president del Parlament, Josep Rull, que "tenen intenció d'anar a la investidura, però no ara". Així ho han traslladat el president del grup parlamentari, Albert Batet, i la portaveu, Mònica Sales, en la reunió d'aquest dimecres en el marc de la ronda de consultes. En roda de premsa, Batet ha insistit que Puigdemont té més opcions que Salvador Illa, i s'ha aferrat a la majoria de la Mesa del Parlament: "Demostra que hi ha una majoria de 59 diputats, que és més que els 42 o fins i tot els 48 que sumen el PSC i els comuns". D'altra banda, el dirigent de Junts ha refermat el "compromís" que l'expresident tornarà a Catalunya per un debat d'investidura, però no ha aclarit què passarà si no hi ha aquest ple.

Després de la trobada amb Rull al despatx d'audiències, Albert Batet ha explicat que han comunicat que "estan buscant els suports i negociant per tenir una majoria", i que "en el moment" que la tinguin, la comunicaran al president del Parlament i demanaran que es convoqui un ple d'investidura a la cambra.

El president del grup parlamentari no ha explicat cap detall sobre les converses per a formar aquesta majoria, apel·lant a "l'estil de Junts" a l'hora de negociació". "Aquesta negociació la farem amb molta discreció, molta humilitat i molta efectivitat, com es va demostrar amb l'acord de Brussel·les i com es va demostrar amb la Mesa del Parlament", ha sostingut.

Justament a la majoria simple independentista per a conformar la Mesa s'ha aferrat Batet per a defensar que Carles Puigdemont podria recollir 59 vots, davant dels 48 del PSC i Comuns. "La realitat és la que és i els números són els que són", ha dit. Preguntat sobre si hi ha contactes amb els socialistes -imprescindibles perquè tirés endavant una eventual investidura-, ha tornat a apel·lar a la discreció.

Finalment, pel que fa al retorn de Carles Puigdemont de l'exili, des de Junts han reiterat el "compromís de fer-ho "si hi ha un ple d'investidura". En canvi, no ha aclarit com quedaria la cosa en el cas que no s'acabés convocant cap debat. "És una pregunta que haurien de fer a ell", ha conclòs Batet.