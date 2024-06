Rovira avisa que si PSC i Junts no es mouen hi haurà repetició electoral: "Tinc el candidat d'ERC al cap"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que ERC està preparada per una repetició electoral i ha avisat que si arriba aquest escenari serà "responsabilitat" del PSC i Junts, que són els qui s'han de "moure". "El candidat el tinc al cap però no el diré", ha afegit en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Pel que fa a les negociacions que s'han obert, Rovira ha avisat que no pot haver un acord de "bones intencions" perquè la gent ja no fia més a ERC. "Hem perdut vots i suports perquè ens hem refiat massa del PSOE i del PSC. Nosaltres no tenim més crèdit", ha dit. Rovira ha afegit que ERC "no té pressa" però també ha alertat que o els que han guanyat les eleccions "espavilen" o portaran el país a una repetició electoral.

Rovira ha explicar que ERC surt a "jugar políticament" perquè la militància els ha donat el mandat de negociar. Però ha defensat que els que s'han de moure i han d'explicar quin és el seu programa són els que han guanyat les eleccions del 12-M. Després de les primeres reunions, Rovira ha explicat que els han demanat que concretin les seves propostes i ha alertat que ERC només donarà suport a un acord si satisfà les "necessitats del país". En aquest context, ha recordat els temes centrals que el seu partit ha posat sobre la taula de la negociació: parlar de com resoldre el conflicte polític, finançament singular, el català i polítiques socials.

La secretària general d'ERC interpreta que els resultats del partit en les eleccions demostren que no tenen més crèdit de la gent i, per tant, que no pot haver aquesta vegada un "acord d'intencions".

Pel que fa a Junts, Rovira ha dit que el partit de Carles Puigdemont "ha d'ajudar a veure versemblant un escenari que la gent d'ERC veu més tàctic que estratègic". "No serem responsables d'una repetició electoral si els partits que han guanyat les eleccions no es mouen", ha insistit assenyalant PSC i Junts.

Tot i que considera que "el país no s'ho mereix", Rovira ha assegurat que ERC està preparada per afrontar una repetició electoral i ha fet públic que té un nom al cap com a persona candidata del partit. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va anunciar que no repetiria com a cap de llista després de la patacada del 12-M.

"És la meva feina tenir candidats al cap. És un escenari que si els altres provoquen, ERC se n'ha de saber sortir. Fa massa temps que ens diuen des de fora que no ens ho podem permetre perquè no tenim candidats, ja n'hi ha prou", ha afegit Rovira.