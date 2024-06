Rull no proposa cap candidat a la investidura i convoca un ple el dimecres per activar el compte enrere de dos mesos

El president del Parlament, Josep Rull, ha decidit no proposar cap candidat a la investidura i ha convocat un "acte equivalent" en forma ple específic per al pròxim dimecres 26. Durant la ronda de consultes feta entre dimarts i dimecres, tant el PSC com Junts han traslladat que els seus respectius candidats –Salvador Illa i Carles Puigdemont– tenen intenció de presentar-se a la investidura, però també han demanat més temps per negociar els suports.

Amb la posada en marxa del compte enrere, els partits tindran fins al 25 d'agost per a investir un president de la Generalitat o es convocaran automàticament eleccions el 13 d'octubre. Rull ha confiat en la "capacitat de construir consensos" dels grups per evitar la repetició.